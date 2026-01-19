Nueva jornada de huelga del transporte de viajeros en Santiago sin servicios mínimos. Esta mañana, de las cocheras de Amio no ha salido ningún autobús de los servicios interurbano, metropolitano o escolar, según informan fuentes sindicales. El paro vuelve a poner en jaque el tráfico en Compostela cuando el conflicto entra en una semana decisiva.

Este lunes los trabajadores llevan a cabo el octavo paro de los diez programados hasta el próximo viernes y, tras los cuales, si no hay avance en las negociaciones con la patronal, se pasará a la huelga indefinida desde el 2 de febrero. Por el momento, el entorno de la Praza de Galicia se encuentra con retenciones. Una larga cola de coches colapsa la Rúa Vírxe da Cerca.

Sin servicios mínimos: la huelga de buses vuelve a poner en jaque el tráfico en Santiago / David Suárez

En las inmediaciones y los accesos al Hospital Clínico el panorama de este lunes es idéntico al del pasado viernes. Decenas de vehículos colapsan en estos momentos la entrada al centro hospitalario por la Rúa da Cantaleta. También el aparcamiento del hospital está repleto de vehículos y muestra continuamente el cartel de "completo". Los conductores deben armarse de paciencia para acabar accediendo.

David Suárez

En cuanto al transporte escolar, las consecuencias de las sucesivas huelgas empieza a agotar a los padres compostelanos. Una madre de un alumno del Colegio Compañía de María, que responde con prisa a las preguntas de este diario, comenta que los dias de paros en el transporte "están siendo un fastidio": se ve obligada a pedir permiso en su trabajo para entrar más tarde y así poder llevar en coche a su hijo hasta el colegio. Aún así, "hay dias que es imposible y tengo que pedir el favor a los padres de algún compañero".

Los padres aparcan como pueden para dejar a sus hijos en los colegios / David Suárez

Los sindicatos solicitan reunirse con la patronal

El viernes los piquetes impidieron que los servicios mínimos salieran de las cocheras de Amio y de las empresas que dan servicio en la comarca, provocando que miles de compostelanos tuvieron que 'buscarse la vida' para poder desplazarse hasta sus trabajos o para llevar a sus hijos al colegio.

También hubo retenciones en las inmediaciones del Hospital Clínico. Decenas de conductores colapsaron a media mañana los accesos al CHUS ante la imposibilidad de hacerlo en transporte urbano, formando largas colas que por momentos llegaron a la media hora de espera. Una situación que seguramente vuelva a repetirse este lunes, y que se verá agravada por la llegada de un nuevo frente frío que dejará lluvias en la capital de Galicia durante la mañana.

Durante la jornada de huelga del pasado viernes, los sindicatos decidieron solicitar una mediación con la patronal mediante el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales ( AGA ), con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.

Una propuesta por la que, tal y como aseguró este domingo a EL CORREO GALLEGO el delegado sindical del transporte urbano en Santiago, Hugo Antunes, todavía «estamos pendentes de que a patronal acepte».

Tres nuevas jornadas de paro