Así soa a nova versión do clásico 'Pola rúa de San Pedro': "É un recoñecemento aos que traballan por manter vivo o barrio"
Uxía, Mondra e Malvela, con produción de Budiño, reinterpretan a canción que compuxo Magín Blanco para o grupo de cantareiras, que axiña se converteu nun himno popular
O videoclip, rodado na rúa de San Pedro, rende homenaxe non só á música e cultura galegas, senón tamén ao simbolismo e identidade do propio barrio compostelán
"Non é só unha actualización estética, senón a celebración dunha canción que naceu para o pobo e que hoxe segue viva". Con estas palabras resume Uxía, unha das artistas, a nova versión do clásico "Pola rúa de San Pedro", convertido en todo un himno galego.
Composta por Magín Blanco para Malvela aló polo 2011, a canción volve agora cobrar vida na reinterpretación que veñen de publicar Uxía, Mondra e máis o grupo de cantareiras. Coa produción de Budiño, tradición e novas estéticas musicais danse a man.
Unha homenaxe ao barrio
O videoclip, rodado na rúa de San Pedro, rende homenaxe non só á música e cultura galegas, senón tamén ao simbolismo e identidade do propio barrio compostelán.
Máis aló de ser porta de entrada á cidade, San Pedro é sinónimo de comunidade, lugar de acollida, de resistencia comunitaria, de berce e de refuxio da comunidade LGBTIAQ+; entre outras cousas.
Todo iso ponse de manifesto no vídeo que busca recoñecer precisamente "a todos os que traballan por manter vivo o barrio", explica Uxía, para engadir que a música "contribúe moito a iso".
O videoclip parte dun encontro entre Uxía e Mondra, ao que se van sumando veciños, comerciantes do barrio e músicos, namentres eles van camiñando pola rúa, nunha maneira que amosa perfectamente "toda esa xente que traballa polo barrio".
Relevo xeracional e defensa da cultura
De entre todos os participantes, Uxía destaca a participación de Daniela de Miguel que, con só oito anos, é a última incorporación de Malvela, grupo no que a súa tataravoa tamén formou parte.
Un feito que constata o relevo xeracional tan presente no clip, no que conviven distintas xeracións unidas polo sentimento de manter vivo e defender "a cultura e a lingua galegas".
Publicado o pasado venres en YouTube, o vídeo acumula máis de 10.000 visualizacións. "Foi unha sorpresa, está tendo moito impacto", confesa a este respecto Uxía.
'Pola rúa de San Pedro' é, en definitiva, un canto e unha reivindicación ao barrio como espazo de comunidade.
Créditos e equipo
- Letra e música: Magín Blanco
- Produción: Budiño
- Gravación: Ardora Estudios, Casa de Tolos
- Enxeñaría de son: Segundo Grandío (Casa de Tolos)
- Mestura: Budiño (Ardora Estudios)
- Máster: Arturo Vaquero (Abrigueiro Estudios)
- Voces: Uxía, Mondra, Malvela (Paca Adega, Teresa Álvarez, Paz Morais, Áurea Lorenzo, Carmiña Álvarez, Lina Sío, Fita Senlle, Chola Amoedo, Daniela De Miguel, Ana Senlle, Rosa Martínez, Raquel Valcarce, Merchi Pazos)
- Bombo e voz: Javier Figueroa
- Gaita e voz: Toño Prieto
- Acordeón e voz: Sabela Dacal
- Guitarras e voz: Rafa Otero
- Tambor e voz: Anxo Pardo
Coa colaboración especial da veciñanza do barrio de San Pedro
