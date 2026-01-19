La Xunta da luz verde al acuerdo de descentralización de los estudios de Medicina

El Consello da Xunta ha mantenido este lunes su reunión habitual de todos los lunes, aunque se ha suspendido la rueda de prensa posterior en la que se informaba de los asuntos tratados por el Gobierno gallego por el luto del accidente de Adamuz.

Uno de los temas que se han aprobado ha sido la descentralización de la docencia de Medicina por parte de la Universidade de Santiago tras el acuerdo alcanzado entre las consellerías de Educación y Sanidad, así como las tres universidades gallegas. El convenio ya fue aprobado anteriormente por los Consellos de Goberno de las tres instituciones y tendrá vigencia hasta agosto de 2029.

Este martes, según informa el gobierno gallego, se constituirá la comisión de seguimiento encargada del desarrollo del acuerdo, que estará conformada por los dos conselleiros implicados, los rectores de las tres universidades y representantes de cada uno de los hospitales universitarios de A Coruña, Santiago y Vigo, entre otros agentes implicados.

La hoja de ruta consensuada establece la descentralización progresiva de toda la docencia de Medicina en los tres últimos cursos en las tres universidades públicas gallegas. Este plan se llevará a cabo con un cronograma de cuatro años académicos.

Nuevas unidades docentes

Según explica el gobierno gallego en la nota de prensa, al final del año académico 2028/29 ya se impartirán totalmente descentralizados los cursos 4º, 5º y 6º del grado de Medicina.

Para llegar a lograrlo, se creará una unidad docente en los complejos hospitalarios universitarios de A Coruña y Vigo que acogerán, cada una de ellas, el 25% de los estudiantes matriculados. Además, el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirán a las universidades de A Coruña y Vigo.

Con este acuerdo las universidades de A Coruña y Vigo se comprometen a no presentar solicitudes de implantación de nuevos títulos del grado en Medicina durante la vigencia de este acuerdo.