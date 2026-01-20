En marcha 244 viviendas y una residencia en Salgueiriños: listas en el horizonte de 2030

La Xunta de Galicia escenificó el lanzamiento del proyecto de construcción de 244 viviendas protegidas y una residencia universitaria de 150 plazas en el terreno del párking público de Salgueiriños. El proceso para su construcción se inicia este martes con la publicación de un concurso de ideas en la plataforma de contratación y los plazos marcados por el Gobierno gallego señalan que la intervención no finalizará antes de 2030, aunque el presidente Alfonso Rueda espera "que se acurten na medida do posible".

Rueda destacó que este proyecto se impulsa al amparo de la modificación normativa que está en vigor desde el 1 de enero y permite la construcción de vivienda protegida en suelos dotacionales. "Agora é posible neste chan dotacional poder construír vivenda, e é unha oportunidade que temos que aproveitar", declaró.

El presidente autonómico afirmó que con iniciativas como esta la Xunta quiere "contribuír á solución dun dos grandes problemas que teñen agora mesmo os galegos, que é garantir o acceso á vivenda, especialmente á xente nova". En cuanto al concurso, indicó que "queremos unha boa arquitectura" y, una vez pasada esta fase inicial, "facer rapidamente as licitacións e a execución das obras".

Concurso de ideas: 60 días de plazo

La conselleira de Vivenda, María M. Allegue, explicó que la presentación de ofertas al concurso de ideas tiene un plazo de 60 días, hasta el 23 de marzo. Los arquitectos deberán aportar "unha proposta de idea técnica, unha proposta de ordenación de urbanización e edificación, acompañado dunha memoria económica para que un xurado a valore". Las cinco mejores aportaciones pasarán a la segunda fase y obtendrán un premio de 15.000 euros.

A continuación, la Xunta prevé el acondicionamiento y ordenación de la parcela, la licitación de la redacción del proyecto y de la ejecución de las obras, unos trámites que esperan finalizar en mayo de 2027. A partir de ese momento, la duración estimada de los trabajos de construcción es de 30 meses. La actuación cuenta con un presupuesto de 40 millones de euros y se desarrolla en paralelo a otra similar en A Coruña dotada con la misma cantidad.

Igualdad de oportunidades

Por su parte, el rector de la USC, Antonio López, subrayó que el acceso a la vivienda a precios asequibles es un factor "fundamental" para garantizar la igualdad de oportunidades "para que todos poidan acceder ao ensino universitario". Por ello, valoró que "é absolutamente benvido" el aumento de parque residencial disponible para los jóvenes y sobre todo el incremento de plazas en residencias universitarias.

López remarcó que la universidad compostelana oferta 1.000 plazas en residencias "con prezos que están en función da capacidade económica das persoas". El rector reivindicó que "é moi importante que sigamos aumentando esa oferta, porque hoxe xa non basta só con ter un sistema de bolsas e axudas para os estudantes".

El lanzamiento del concurso para las viviendas y la residencia universitaria en Salgueiriños se produce una semana después de la publicación de la redacción del proyecto para las construcción de 36 pisos protegidos en Volta do Castro, que se enmarca en la misma modificación legislativa sobre la utilización de los suelos dotacionales.