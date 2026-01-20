Arranca el proceso para la descentralización de Medicina

Tras más de medio año de negociaciones, la Xunta y las tres universidades públicas escenificaron este martes el acuerdo para descentralizar la docencia de Medicina. Lo hicieron con un acto formal en el que se constituyó la comisión de seguimiento que pondrá en marcha el proceso para que la docencia tanto teórica como práctica del segundo ciclo del grado se imparta en la USC, la UDC y la UVigo.

En un acto en la Cidade da Cultura de Santiago, el conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicó ya la primera decisión de la comisión de seguimiento. Se crearán dos grupos de trabajo, uno centrado en aspectos «técnicos y jurídicos» y otro en los económicos para facilitar la tarea de la descentralización de los estudios. En la comisión se integrarán también hasta tres representantes del alumnado, una medida que fue reclamada por la Facultad para dar el visto bueno al pacto.

"Un hito para la historia de Galicia"

Durante el acto, el titular de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, aseguró que este pacto supone un «hito para la historia de Galicia, de las universidades gallegas y de la Facultad de Medicina» y agregó que los estudiantes van a tener a su disposición «los mejores recursos» en Galicia para su formación.

El rector de la USC, Antonio López, resaltó el «arduo trabajo» que supuso llegar al acuerdo y destacó que la de Santiago sigue como la Facultad de Medicina de Galicia. «Se trata de mantener una Facultad, pero incorporar a la misma todas las capacidades tanto del sistema sanitario gallego como las que aportan el resto de universidades para la mejor formación de los alumnos», resumió.

Tras López, el rector de la UDC, Ricardo Cao, tomó la palabra. Su decisión de solicitar la titulación para A Coruña forzó las negociaciones que han desembocado en la descentralización de los estudios. Cao calificó el acuerdo de «positivo» para el sistema y destacó que «permitirá mejorar la calidad formativa». Desde la UVigo, Manuel Reigosa aseguró que «se abre un nuevo camino» que será excelente para el sistema universitario gallego.

Composición de la comisión

La comisión de seguimiento está formada, además de por los conselleiros de Educación y Sanidad y los rectores de las tres universidades, por el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; y el director del Sergas, José Ramón Parada. En representación de cada uno de los hospitales universitarios están Andrés Soto Varela por el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela, Carlos Vázquez Barro por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña y Ana Concheiro Guisán por el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo.

También forman parte de la comisión los actuales vicerrectores de Titulacións: Moisés Canle por la UDC y Alfonso Lago por la UVigo; mientras que en el caso de la USC acudió el vicerrector de Profesorado, Ernesto González, dado que la Vicerrectoría de Grados se encuentra actualmente vacante por las elecciones al rectorado.

La composición la completan el decano de la Facultad de Medicina y Odontología de la USC, José Martín Carreira, y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UDC, Iván de Rosende; además de los tres alumnos que se incorporarán.