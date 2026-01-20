Buscan «parejas reales» en Santiago para participar en lo que parece la nueva serie de época de Vaca Films

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los rodajes en la capital gallega tendrán lugar el próximo 6 de abril

Momento del rodaje de un proyecto en la praza da Inmaculada de Santiago

Momento del rodaje de un proyecto en la praza da Inmaculada de Santiago / SFC

Santiago

«Buscamos parejas reales para venir de figurantes especiales para escenas de contacto físico», así reza el anuncio de un nuevo proceso de selección abierto en Galicia para «mayores de 30 años» por la compañía JP Castings y, aunque no se haya hecho público el proyecto para el que se ha creado este casting, todo apunta a que se trata para formar parte de la nueva serie de época que ya prepara la productora coruñesa Vaca Films y que se rodará hasta mayo en localidades gallegas como Santiago, Lalín, Sobrado dos Monxes, Monfero, Celanova, Ribadavia y O Courel.

Una publicación compartida de JP castings (@jp_castings)

De hecho, el casting menciona rodajes en dos de las localidades citadas anteriormente, en Celanova el 20 de febrero y en la capital gallega el próximo 6 de abril. También se mencionan requisitos tachados de «imprescindibles» que JP Castings ya incluyó en procesos de selección de extras abiertos en las últimas semanas para la nueva serie de época de Vaca Films. Ellos son «cortes de pelo clásicos, sin tintes modernos ni mechas, y cejas naturales sin depilar ni perfilar» acordes con la ambientación del proyecto.

Aquellos interesados, que deberán residir en Galicia, tendrán que enviar un mail al correo electrónico castingsgalicia@gmail.com que incluya el nombre completo, un teléfono de contacto, la edad, el concello de residencia, el tiempo que la pareja lleva junta y fotos muy actuales de frente, perfil y de espaldas.

