Las comparsas de Santiago preparan el Carnaval de 2026: "Alguna vez terminamos el traje en el autobús"

Trajes espectaculares, mucha música y, sobre todo, ganas de divertirse. Esa es la receta que se cocina estos días en los locales de ensayo de Santiago, donde las comparsas están preparando sus actuaciones para el Canaval de 2026.

La gran fiesta será el martes 17 de febrero, declarado festivo en el calendario laboral de Compostela, y subrayado en rojo por los grupos participantes. Algunos, como Os Conformistas de Conxo, llevan ensayando desde el pasado mes de diciembre con un objetivo claro: superar su actuación de los pasados Carnavales y llevar el poder de la risa y la sátira al público de Santiago.

Este 2026, el grupo cumplirá 37 años animando las calles de la capital gallega con sus letras. Entre los objetivos de sus parodias estará, en esta ocasión, el presidente estadounidense Donald Trump, así como otros acontecimientos de la esfera política. "Nos metemos con lo que pasa en el barrio de Conxo, en Santiago, en Galicia, España ¡y el mundo! También vamos a meternos con la burguesía", cuenta Quico Fernández, uno de los miembros más veteranos de la comparsa.

El vestuario, el mayor secreto del desfile de Carnaval de Santiago

A sus 76 años, Fernández sigue saliendo al desfile del Entroido con la misma ilusión de siempre, listo para bailar junto a los demás 'conformistas'. Este año, la banda se ha propuesto llevar al público a un viaje en el tiempo a través de sus trajes, que serán "de mujeres y hombres de época".

Otras comparsas, como la de Os Armatroulas de Laraño, aún no lo tienen todo atado en lo que respecta a los disfraces. "Empezamos en octubre y todavía estamos acabando el traje. Alguna vez tuvimos que terminarlo en el autobús", dice entre risas María del Carmen Doval.

Cedido

A pesar de los atrasos, asegura que los vestidos que lucirán "serán muy vistosos", gracias a toda la minuciosidad que les dedican. Como es habitual, Os Armatroulas usarán materiales reciclados para sus trajes de fiesta, que moverán al son de una banda sonora preparada para la ocasión.

De las canciones, eso sí, Doval no puede hablar, porque todavía no se las han mandado. "La juventud es la que prepara la música, pero aún no me la han enviado. A lo mejor es porque siempre les pongo alguna pega", dice con humor la mujer, conocida como "la jefa" en la comparsa.

Cuenta que lleva en ella "desde el principio", pero que no se cansa de ello, incluso aunque ahora haya que organizar a cerca de 60 personas. "Hay muy buen ambiente entre todos y muchos están desde pequeños. Ahora vamos madres, hijas y nietas".

"Siempre vas con la esperanza de ganar"

Las celebraciones del Entroido de Santiago son mucho más que una fiesta. También son una competición, en la que los grupos tratan de hacerse con los galardones de la categoría general y de las parroquias.

Los premios alcanzan los 2.000 euros, un buen pellizco que siempre es agradable recibir. "Siempre vas con la esperanza de ganar. En las parroquias hay tres premios y casi siempre conseguimos alguno", dice Doval, que espera volver repetir en esta ocasión.

Cuatro días de música y sátira

Aunque el día principal sea el 17, el programa de los Carnavales de Santiago comenzará mucho antes. Concretamente el 14 de febrero, cuando tendrá lugar el desfile del Meco desde el histórico barrio de Conxo.

Durante todo el día habrá fiesta de la mano de diversas agrupaciones, entre las que Fernández espera que puedan estar los Xenerais da Ulla. Tras varias jornadas de jarana, el Carnaval de Santiago llegará a su fin el miércoles de ceniza, con la tradicional quema del Meco.