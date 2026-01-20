El Concello reurbanizará la calle de Mallou con una inversión de 1,4 millones de euros
La Xunta de Goberno local concede licencia para rehabilitar y convertir un edificio de la rúa de Home Santo en nueve apartamentos turísticos
El Concello de Santiago va a arreglar la calle Mallou en el norte de la ciudad. La Xunta de Goberno local aprobó ayer el proyecto de obras de reurbanización de la vía con un presupuesto base de licitación de 1,4 millones de euros (IVA incluido).
El Concello tiene previsto ofrecer detalles de esta actuación mañana miércoles, después de que ayer se suspendiese la rueda de prensa prevista por el concelleiro de Obras Xesús Domínguez, ante la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba.
Apartamentos turísticos
La aprobación del proyecto fue uno de los asuntos tratados en la Xunta de Goberno local celebrada ayer en el Pazo de Raxoi, en la que también se concedió licencia para la rehabilitación y ampliación de un edificio en la rúa do Home Santo para convertirlo en nueve apartamentos turísticos. Redactado por los arquitectos Ismael Ameneiros Rodríguez y Santiago Rey Conde con fecha de registro de 18/12/2025, tiene un presupuesto de ejecución material de 452.478,25 euros. Las actuaciones consistirán en la ampliación y reforma de la edificación existente de dos plantas y bajo cubierta con «adición de una nueva planta y prolongación de planta baja», informó el Concello. Tendrá una superficie construida de 515,25 m2, ocupación en planta de 196,41 m2 y altura máxima de 10,15 metros.
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Lavacolla se libra de momento de almacenar misiles de guerra por el limitado perímetro de seguridad
- Paro total de los buses urbanos en Santiago: la quinta jornada de huelga comienza sin servicios mínimos
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla