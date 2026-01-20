El Concello reurbanizará la calle de Mallou con una inversión de 1,4 millones de euros

El Concello de Santiago va a arreglar la calle Mallou en el norte de la ciudad. La Xunta de Goberno local aprobó ayer el proyecto de obras de reurbanización de la vía con un presupuesto base de licitación de 1,4 millones de euros (IVA incluido).

El Concello tiene previsto ofrecer detalles de esta actuación mañana miércoles, después de que ayer se suspendiese la rueda de prensa prevista por el concelleiro de Obras Xesús Domínguez, ante la tragedia ferroviaria de Adamuz, en Córdoba.

Apartamentos turísticos

La aprobación del proyecto fue uno de los asuntos tratados en la Xunta de Goberno local celebrada ayer en el Pazo de Raxoi, en la que también se concedió licencia para la rehabilitación y ampliación de un edificio en la rúa do Home Santo para convertirlo en nueve apartamentos turísticos. Redactado por los arquitectos Ismael Ameneiros Rodríguez y Santiago Rey Conde con fecha de registro de 18/12/2025, tiene un presupuesto de ejecución material de 452.478,25 euros. Las actuaciones consistirán en la ampliación y reforma de la edificación existente de dos plantas y bajo cubierta con «adición de una nueva planta y prolongación de planta baja», informó el Concello. Tendrá una superficie construida de 515,25 m2, ocupación en planta de 196,41 m2 y altura máxima de 10,15 metros.