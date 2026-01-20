La huelga de buses vuelve a colapsar el Clínico y los accesos a los colegios

Nueva jornada de huelga del transporte de viajeros en Santiago sin servicios mínimos. Durante la jornada de ayer, de las cocheras de Amio no salió ningún autobús de los servicios interurbano, metropolitano o escolar. El paro volvió a poner en jaque el tráfico en Compostela cuando el conflicto entra en una semana decisiva. Ayer los trabajadores llevaron a cabo el octavo paro de los diez programados hasta el próximo viernes. Hoy hay nueva jornada de huelga y si no hay avance en las negociaciones con la patronal, pasará a ser indefinida desde el 2 de febrero.

A primera hora de la mañana de este lunes, el entorno de la Praza de Galicia ya registraba retenciones de importancia y una larga cola de coches colapsaba la Rúa Virxe da Cerca. Pero las situaciones más complicadas se volvieron a vivir en las inmediaciones del Hospital Clínico. El panorama fue incluso peor que el del pasado viernes: la situación en los accesos fue muy complicada.

La entrada al centro hospitalario por la Rúa da Cantaleta, la vía que utilizan quienes vienen de fuera de Santiago –a los que ayer se sumaron los compostelanos que no pudieron desplazarse en transporte urbano–, estuvo totalmente colapsada por decenas de coches que se enfrentaron a una larga cola de espera, provocada por la parálisis del tráfico de los coches que no conseguían entrar en el parking del CHUS, donde lucía el cartel de «completo» desde primera hora.

A medida que avanzaba la mañana, el tiempo de espera para entrar en el Clínico iba en aumento. Un conductor que venía desde Calo para una cita médica aseguró que estuvo cerca de 50 minutos de espera para poder acceder al centro hospitalario. Mientras, los conductores aparcaban donde podrían ante la imposibilidad de entrar en el parking.

En cuanto al transporte escolar, las consecuencias de las sucesivas huelgas empiezan a agotar a los padres compostelanos. Una madre de un alumno del Colegio Compañía de María, que responde con prisa a las preguntas de EL CORREO GALLEGO, comenta que los días de paros en el transporte «están siendo un fastidio»: se ve obligada a pedir permiso en su trabajo para entrar más tarde y así poder llevar en coche a su hijo hasta el colegio. Aún así, «hay días que es imposible y tengo que pedir el favor a los padres de algún compañero», añade.

Durante la jornada de huelga del pasado viernes, los sindicatos decidieron solicitar una mediación con la patronal mediante el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales (AGA), con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña. Fuentes sindicales indicaron que por el momento la patronal no la ha aceptado, si bien precisaron que el plazo para hacerlo termina mañana miércoles.

Pendientes de que se acepte la mediación para así conocer la postura de la patronal, lo que llevaría a los trabajadores a reunirse en asambleas, el plan de movilizaciones continúa adelante. Esta semana los compostelanos volverán a quedarse sin transporte tanto hoy como el próximo viernes, día 23. De seguir sin avances en las negociaciones para alcanzar un convenio colectivo «digno», la huelga pasaría a ser indefinida desde el 2 de febrero.