A medicina dental do sono, a análise en Santiago nunhas xornadas de Ortodoncia
O encontro, que desenvolverase este xoves e venres, é gratuito para estudantado, profesorado e persoal médico da USC e Sergas
Redacción
O Servizo de Investigación en Ortodoncia-Unidade Dental do Sono da Universidade de Santiago (USC) organizou para este xoves e venres unhas xornadas centradas na medicina dental do sono na propia facultade de Santiago, e que contarán coa participación de conferenciantes internacionais de recoñecida valía clínica e científica.
Tratamento da roncopatía
Daranse a coñecer os aparatos de expansión e avance mandibular para tratar a roncopatía e o Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstrutiva do Sono, así como os avances que están a desenvolver a Universidade e o Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).
Intervirán, entre outros, Juan A. Suárez, Andrés Soto, Christian Calvo, Ana Souto, Pedro Mayoral, David Suárez Quintanilla, Carlos Zamarrón, responsables da clínica López Cedrum, Estíbaliz Pillado, Joaquín Durán Cantolla e Manuel Míguez Contreras.
O encontro diríxese a dentistas, profesionais da cirurxía e persoal médico relacionado como otorrinolaringólogos, neumólogos ou pediatras. É gratuíto para estudantado, profesorado e médicos da USC e Sergas.
