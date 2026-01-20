Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AngroisEntre Sar e SarelaAlgalia de ArribaMilladoiro
instagram

Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes

Natural de Zas, su rostro entró en miles de hogares de Galicia durante casi tres décadas en los informativos y O Tempo en los medios públicos

Mabel Montes Rama (Zas, 1976)

Mabel Montes Rama (Zas, 1976) / Cedida

Martín García Piñeiro

Martín García Piñeiro

Santiago

El periodismo gallego está de luto por la muerte de Mabel Montes Rama, uno de los rostros y voces más conocidas por los gallegos después de casi tres décadas de trabajo en la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) confirmó esta mañana la noticia y lamentó el fallecimiento de su trabajadora, que formaba parte del servicio de informativos de la corporación desde el año 1997.

Desde la cadena pública destacan a Mabel Montes (Zas, 1976) como una periodista "comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y la verdad". Su labor profesional siempre estuvo vinculada a los informativos, siendo un rostro muy familiar al entrar en miles de hogares durante tanto tiempo. "Dejó una huella profunda en el Galicia Noticias y en los distintos Telexornais, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", apuntan en la CSAG.

Desde el año 2012, Mabel Montes se integró en el equipo de O Tempo, lo que todavía popularizó más su imagen. Compaginó sus apariciones televisivas con la Radio Galega, donde participaba en diversos magazines hablando del tiempo y conducía el programa Atmosféricos, estrenado en 2023.

Su pérdida deja un enorme vacío y "se siente con fuerza" en las instalaciones de la TVG y la Radio Galega en San Marcos. "Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde una vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y el respeto a la audencia". "En la CSAG despedimos hoy a una periodista referente, una compañera y grande amiga", concluye el comunicado oficial.

A nivel particular, las muestras de condolencia se multiplicaron a lo largo de la mañana en las redes sociales.

Velatorio en Zas

Licenciada en Periodismo en la Universidade de Santiago (USC) en la promoción de 1994-1998, a Mabel Montes Rama, de 50 años, vecina de Santiago, le diagnosticaron un cáncer que finalmente no pudo superar.

Noticias relacionadas y más

Los restos de Mabel Montes se velan en el Tanatorio Municipal de Zas, donde permanecerá hasta este miércoles a las cuatro de la tarde (16.00 horas). Después, será incinerada en la más estricta intimidad familiar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents