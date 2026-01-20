Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes

El periodismo gallego está de luto por la muerte de Mabel Montes Rama, uno de los rostros y voces más conocidas por los gallegos después de casi tres décadas de trabajo en la Televisión de Galicia y la Radio Galega.

La Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) confirmó esta mañana la noticia y lamentó el fallecimiento de su trabajadora, que formaba parte del servicio de informativos de la corporación desde el año 1997.

Desde la cadena pública destacan a Mabel Montes (Zas, 1976) como una periodista "comprometida con su profesión, con una clara vocación por la rigurosidad y la verdad". Su labor profesional siempre estuvo vinculada a los informativos, siendo un rostro muy familiar al entrar en miles de hogares durante tanto tiempo. "Dejó una huella profunda en el Galicia Noticias y en los distintos Telexornais, siempre con una mirada propia, precisa y exigente", apuntan en la CSAG.

Desde el año 2012, Mabel Montes se integró en el equipo de O Tempo, lo que todavía popularizó más su imagen. Compaginó sus apariciones televisivas con la Radio Galega, donde participaba en diversos magazines hablando del tiempo y conducía el programa Atmosféricos, estrenado en 2023.

Su pérdida deja un enorme vacío y "se siente con fuerza" en las instalaciones de la TVG y la Radio Galega en San Marcos. "Mabel Montes ejerció siempre el periodismo desde una vocación de servicio público. Comprometida con la calidad de la información y el respeto a la audencia". "En la CSAG despedimos hoy a una periodista referente, una compañera y grande amiga", concluye el comunicado oficial.

A nivel particular, las muestras de condolencia se multiplicaron a lo largo de la mañana en las redes sociales.

Velatorio en Zas

Licenciada en Periodismo en la Universidade de Santiago (USC) en la promoción de 1994-1998, a Mabel Montes Rama, de 50 años, vecina de Santiago, le diagnosticaron un cáncer que finalmente no pudo superar.

Los restos de Mabel Montes se velan en el Tanatorio Municipal de Zas, donde permanecerá hasta este miércoles a las cuatro de la tarde (16.00 horas). Después, será incinerada en la más estricta intimidad familiar.