Qué hacer hoy, 20 de enero, en Santiago: Antonio Bravo Trío actúa en el pub Camalea

El ciclo Agustito, con actuaciones en diferentes locales de Santiago, trae una nueva propuesta musical para este martes. A las 21.00 horas en el pub Camalea actuarán Antonio Bravo Trío con entradas a 8 euros. La formación de jazz está compuesta por el guitarrista Antonio Bravo, el pianista Pablo Seoane y el baterista Sergio González.

‘Absurdo’ en la Galería Dupla

Los artistas Iván Prieto y Zësar Bahamonte son los autores de la exposición Absurdo, la nueva propuesta de la Galería Dupla (calle Fonte de San Antonio, 9). La muestra pretende enlazar con la filosofía de Albert Camus, el sinsentido de la vida y la incesante búsqueda del significado del mundo por parte del ser humano. Inaugurada el pasado viernes, se puede visitar de lunes a viernes de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas de lunes a viernes. Los sábados puede pedirse cita previa en info@galeriadupla.art.

Una de las obras de la exposición / Cedida

Coloquio con Melania Cruz y proyección de la película ‘Arima’

ATENEO. El Ateneo de Santiago acoge a las 19.00 h la proyección de la película Arima en la Rúa do Vilar, 19. La sesión forma parte del II Ciclo Cine Galego do Século XXI del Cineclub Ateneo y contará con la presentación y los comentarios de la actriz protagonista, Melania Cruz. Dirigida por Jaione Camborda, Arima construye una historia inmersiva en la que las vidas de cuatro mujeres y una niña se ven alteradas por la llegada de dos desconocidos a un lugar indeterminado. Cruz contará su experiencia en la película y protagonizará un coloquio.

Enric Juliana recibe el Premio de Ensayo del Casino de Santiago

CONFERENCIA. El periodista catalán Enric Juliana estará esta tarde, a las 19.00 horas, en el Casino de Santiago para recibir el Premio de Ensayo que la Asociación Cultural Casino de Santiago le otorgó por su libro España: El pacto y la Furia. En este evento, Enric Juliana hablará sobre su libro y analizará la situación actual. La entrada será gratuita hasta completar aforo. La charla se enmarca dentro del de conferencias de los ensayos ganadores de este premio que también reciben Tereixa Constenla y J. D. Nassio.