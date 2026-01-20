Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

O PSOE de Santiago denuncia o «pasotismo e desleixo» do edil Xan Duro

Alerta de que o persoal dos centros socioculturais acumula xa catro meses sen cobrar a súa nómina

Marta Abal, entre Duro e Guinarte

El Correo Gallego

Santiago

O Grupo Municipal Socialista levará ao vindeiro pleno municipal unha interpelación sobre a situación dos centros socioculturais porque, segundo manifestou a concelleira Marta Abal, «hoxe, máis que nunca, son necesarias respostas claras e concretas ante o pasotismo e o desleixo do goberno municipal e do concelleiro responsable, Xan Duro». «Hai que dicilo alto e claro: están a vulnerarse os dereitos das traballadoras e traballadores, pero tamén os das persoas usuarias dos centros», sostén a concelleira.

«O persoal acumula xa catro pagas sen cobrar, e todo indica que a nómina do mes de xaneiro seguirá o mesmo camiño. A día de hoxe, non saben cando van cobrar nin sequera se van cobrar. Trátase dunha situación absolutamente inaceptable», afirma Abal. A esta situación, indica a concelleira, engádese o perxuízo directo para as persoas usuarias.

