Ranking de hospitales: la Rosaleda es el primero de los privados en Galicia y el CHUS el tercero en los públicos

Los hospitales de Santiago escalan posiciones en el raking Merco Salud, el único estudio independiente que analiza la reputación de toda la sanidad española. El HM Rosaleda sube cinco puestos y se sitúa como el primero en Galicia y el 27 de toda España. En la sanidad pública, el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ocupa el tercer puesto de los centros gallegos, por detrás de A Coruña y Lugo. En el conjunto del Estado se coloca en el puesto 58.

La investigación para elaborar el ranking de Merco Salud se realiza a través de la evaluación de los actores del sistema sanitario a partir de las valoraciones realizadas por médicos, enfermeros, gerentes y directivos de hospitales, empresas farmacéuticas y periodistas especializados en salud. Además se realiza un análisis de más de 145 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Salud Digital), con de 339.335 menciones y publicaciones analizadas.

Sanidad privada

En la sanidad privada gallega, tras la Rosaleda se sitúa el Hospital HM Modelo de A Coruña, segundo en Galicia y 29 en toda España. Asimismo, el Hospital HM La Esperanza también de Santiago entra por primera vez en el Top 100 de los centros con mejor reputación sanitaria. Para el Dr. Juan Abarca Cidón, presidente de HM Hospitales, "estos resultados generados por la valoración de nuestros principales grupos de interés avalan un proyecto sanitario construido con una visión a largo plazo, basado en el liderazgo médico, la integración asistencial y la apuesta decidida por la calidad y la innovación”, informó esta mañana HM en una nota de prensa.

A nivel estatal en el ranking de hospitales privados repite en la primera posición la Clínica Universidad de Navarra. Le siguen el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, el Hospital Universitario HM Sanchinarro, el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid y el Hospital Universitario HM Montepríncipe.

Sanidad pública

El CHUS ocupa el segundo puesto en Galicia y el 58 en el resto del Estado en una clasificación que encabezan el Hospital Universitario La Paz, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Hospital Clínic Barcelona, Hospital Universitario 12 de Octubre y Hospital Universitari Vall D´Hebron. En Galicia, el CHUAC coruñés se sitúa en el primer puesto de la clasificación y se sitúa en el puesto 18 a nivel estatal. El segundo puesto es para el Complexo Hospitalario Universitario de Lugo, que aparece como el 40 a nivel estatal. El CHUS mejora posiciones con respecto al anterior ranking en el que