Esta es la receta con la que una compostelana compite por el Premio Promesas de la alta cocina

Ya conocemos a los candidatos preseleccionados que optan al XIV Premio Promesas de la Alta Cocina de Le Cordon Bleu Madrid, referente mundial en educación culinaria y hotelera.

Y, entre los participantes, se encuentra Ana Muñiz Ramilo, alumna del CIFP Compostela, en Santiago. Junto a ella, también compite por el premio Juan Carlos Agilda Santo, del del CIFP Paseo das Pontes.

La dinámica

Al igual que en años anteriores, la escuela Le Cordon Bleu de Madrid ha colgado en su página de Facebook las vídeo recetas de los estudiantes que optan al prestigioso galardón.

Todos aquellos que lo deseen pueden votar a sus favoritos y ser parte del jurado popular que ayudará en la elección de los diez finalistas de esta edición.

En cada vídeo receta, que debe tener una duración máxima de cinco minutos, los estudiantes deben demostrar sus habilidades culinarias y creativas con un plato elaborado a partir de una propuesta común: Codorniz rellena y patatas suflé, con salsa y guarnición libre elegida por el candidato.

Así, los estudiantes tienen la posiblidad de desarrollar su creatividad con productos de libre elección, que puntuarán más si son de temporada y típicos de sus regiones.

La receta de Ana

Medallones de coturnix con reducción de Mencía es la propuesta con la que la compostelana busca hacerse un hueco entre los diez finalistas al Premio Promesas de la Alta Cocina.

La joven promesa ha elegido hacer una codorniz rellena de acelgas, acompañada de una salsa de queso San Simón y de dos guarniciones: patatas suflé y ragout de Portobellos. Todo ello lo completa una salsa de reduccion de mencía y unos puntos de coulis de zanahoria.

En el vídeo muestra el paso a paso de la receta, empezando por el desposo de la codorniz -para separar la carne del hueso-, y acabando por el emplatado y la degustación del mismo.

Según explica, "trabajo, sacrificio y esfuerzo", fue su lema de vida desde pequeña, características que, a su parecer, "encajan perfecto" con Le Cordon Bleu.

Cómo votar

Los votos del público -que pueden votar en el siguiente enlace-, constituirán un 15% y se sumarán a las votaciones del jurado profesional, compuesto por chefs profesores de la escuela.

El plazo de votaciones está abierto hasta el próximo 20 de febrero. Tres días después, Le Cordon Bleu Madrid dará a conocer a los diez finalistas que participarán en la gran final en su sede madrileña el próximo 14 de abril.