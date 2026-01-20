Dos locales compostelanos aspiran a convertirse en el Mejor Restaurante del Norte de España

El próximo mes de marzo tendrá lugar la undécima edición de los Premios Just Eat, en los que la plataforma de reparto a domicilio online de referencia en España dará a conocer a los mejores restaurantes del país en diversas categorías eligiendo entre 197 locales..

A diferencia de ediciones pasadas, este año los establecimientos no se inscriben para participar, sino que son nominados directamente por la plataforma de delivery en función de su desempeño, calidad de servicio y reseñas de los usuarios de la app.

Otras de las grandes novedades de este año son la inclusión de las categorías de 'Mejor restaurante de ciudad pequeña' -atendiendo a aquellos establecimientos que fuera de las grandes capitales sostienen sus comunidades locales-, y 'Mejor establecimiento dulce', ante la proliferación de establecimientos de repostería de alta calidad.

Contando las dos nuevas categorías, los Premios Just Eat 2026 se dividen en 24 categorías, otorgándose seis premios por región, nueve por categoría y ocho premios especiales. Todos ellos culminan en el prestigioso galardón a 'Mejor Restaurante de España'.

Los dos de Santiago

Entre las nominaciones a 'Mejor Restaurante de la Zona Norte', que incluyen restaurantes ubicados en Burgos, Palencia, La Rioja, Navarra, País Vasco, Cantabria, Galicia, Asturias, León y Aragón, se han colado dos restaurantes de Santiago.

Se trata de la hamburguesería Singulario y el italiano Sicilia in bocca. Junto a ellos también opta al galardón otro gallego: Nación Poke, ubicado en Lugo. Los tres compiten, entre otros, con La Barruca (Santander), El Encuentro (Zaragoza), Ilcapo (Donostia) o Akara (Eibar).

Los demás de Galicia

Galicia también cuenta con representación en otras categorías del concurso sumando 17 nominaciones, entre las que, cabe destacar a la ciudad de A Coruña, que lidera las candidaturas.

Sus propuestas van desde la especialización de Cheesy Burger, que opta al galardón de 'Mejor Hamburguesería', hasta la innovación de ROJO smash burgers que compite por se la 'Mejor smash' o el 'Mejor restaurante italiano' con La Piadina Riminese.

Paralelamente, establecimientos como Buen Rollo, Pikante, Pizza Tutto y Rosmón Burger compiten por galardones que premian tanto la tendencia como la excelencia a nivel nacional.

Otra categoría en la que la comunidad gallega brilla es en la de 'Establecimiento más sostenible' con los vigueses Cactus Mexican Fusión Food y Terrae Organica; y la ourensana La Estación De Loman. Y si hablamos de alimentación vegetariana están nominados La Cuchara Veggie en A Coruña y Sos Salad en la localidad de Cambre, que optan a convertirse en el 'Mejor restaurante vegetariano'.

El vigués Alium Gluten Free se posiciona como uno de los favoritos en la categoría 'Mejor restaurante de comida sin gluten' y el restaurante Cuatro lunas 2.0, ubicado en Ourense, defiende su nominación a 'Mejor restaurante de comida española'.

Finalmente, destacan las nominaciones de Buen Rollo -también nominado a 'Mejor establecimiento dulce'-, y Pikante. Ambos coruñeses están nominados a 'Mejor comercio de España'.

Cómo votar

Los usuarios de Just Eat podrán votar hasta el 1 de febrero a sus restaurantes favoritos a través de la web de la plataforma. Los ganadores se darán a conocer el próximo mes de marzo.

Los premiados recibirán un trofeo que les acredita como ganadores, piezas digitales para utilizar en redes sociales, dos semanas gratis de "posicionamiento patrocinado" en la aplicación, vales de descuento para compartir con sus clientes, merchandising y productos de Just Eat; así como mayor visibilidad del establecimiento en la app durante este 2026.