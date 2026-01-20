Otra huelga de buses sin servicios mínimos: crónica del paro desde puntos clave de Santiago

La huelga del transporte urbano público de Santiago ha vuelto a hacerse notar este martes en una nueva jornada de paro, una de las seis convocadas a lo largo del mes de enero. La incidencia ha sido especialmente visible en puntos clave de la ciudad, como el aeropuerto Rosalía de Castro, los accesos al centro urbano y los principales complejos sanitarios y ferroviarios.

En el aeropuerto de Santiago, la ausencia total del servicio de autobús urbano lanzadera entre la terminal y el centro de la ciudad ha obligado a los pasajeros a buscar alternativas. Muchos viajeros, algunos de ellos ajenos a la convocatoria de huelga hasta su llegada, optaban por agruparse de dos o tres personas para compartir taxi. Esta situación ha provocado una mayor presencia de taxis en la zona, con conductores atentos a la llegada de los vuelos y acercándose directamente a la parada habitual del autobús para captar a los pasajeros nada más salir de la terminal. Tras más de media hora de espera, no se registró el paso de ningún autobús urbano, ya que no hay servicios mínimos en el aeropuerto.

En el aeropuerto Rosalía de Castro, la situación se vivía con especial confusión coincidiendo con la llegada del vuelo procedente de Barcelona. Entre los pasajeros, muchos de ellos extranjeros, se percibía desconcierto y falta de información al comprobar que no había servicio de autobús urbano hacia el centro de la ciudad. Es el caso de Eric, un joven inglés que llegaba desde Barcelona y que reconocía no tener claro qué estaba ocurriendo ni qué alternativas tenía para desplazarse.

En el aeropuerto de Santiago, la ausencia total del servicio de autobús urbano lanzadera entre la terminal y el centro de la ciudad ha obligado a los pasajeros a buscar alternativas / Arturo Reboyras

Finalmente, optará por pagar un taxi, aunque lamenta la escasa información previa y considera que las compañías aéreas deberían haber advertido de la convocatoria de huelga. No obstante, a la salida de la terminal, justo en la zona de la parada habitual del autobús, Monbus ha habilitado un punto de información donde una persona se encarga de explicar a los pasajeros la situación del paro y las opciones disponibles para continuar su viaje.

La incidencia también se dejó sentir a primera hora de la mañana en el Hospital Clínico Universitario de Santiago, donde se produjeron importantes retenciones y un colapso generalizado tanto en el aparcamiento del hospital como en los parkings públicos y privados de la zona, con accesos completamente saturados. Aunque a las nueve de la mañana la situación había mejorado notablemente: el tráfico era fluido, había plazas de aparcamiento disponibles y no se observaban congestiones, esta calma duró poco, ya que hacia las nueve y media comenzó a notarse de nuevo un incremento de la afluencia de vehículos y las primeras retenciones.

En los accesos a la ciudad, la huelga también tuvo efectos visibles. En la entrada por A Rocha, alrededor de las ocho de la mañana, se registraron largas colas, especialmente en el acceso al centro a través de Hórreo, una zona donde las retenciones son habituales, pero que hoy se vieron intensificadas. Asimismo, el acceso desde la SC-20 hacia la zona de Galuresa y la estación de tren presentaba una importante congestión en torno a las nueve y media.

En la parada de transporte urbano situada junto a la estación ferroviaria, la imagen era reveladora del impacto del paro: apenas dos personas aguardaban en la marquesina y, al ser preguntadas, confirmaron que no esperaban un autobús, sino a que alguien acudiese a recogerlas en coche.

Una jornada más, la huelga del transporte urbano vuelve a alterar la movilidad en Santiago, obligando a muchos ciudadanos y visitantes a recurrir al vehículo privado o al taxi y provocando episodios puntuales de congestión en los principales puntos de entrada y salida de la ciudad.

Santiago afronta otra jornada de huelga de buses sin servicios mínimos / Arturo Reboyras

Semana decisiva en el conflicto

Los trabajadores llevan a cabo este martes el noveno paro de los diez programados hasta el próximo viernes 23. Si no hay avance en las negociaciones con la patronal, la huelga pasará a ser indefinida desde el 2 de febrero. Durante la jornada de huelga del día 16, los sindicatos decidieron solicitar una mediación con la patronal mediante el Acuerdo Interprofesional Gallego sobre procedimientos extrajudiciales de solución de conflictos laborales ( AGA ), con el objetivo de desbloquear el conflicto del transporte de viajeros por carretera en la provincia de A Coruña.