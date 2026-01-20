Santiago se arriesga a perder fondos europeos por el retraso en las obras de Entre Sar e Sarela

Santiago está en riesgo de quedarse sin una parte de los fondos europeos Next GenerationEU que había obtenido para revitalizar su infraestructura verde y aumentar la resiliencia de la ciudad contra el cambio climático. El Concello obtuvo una ayuda de 3,6 millones de euros (sin IVA) para financiar el 95 % del proyecto Entre Sar e Sarela, que comprende cinco actuaciones principales. Entre las condiciones de la convocatoria se establece como fecha límite para ejecutar las obras el 31 de diciembre de 2025, pero casi tres semanas después siguen pendientes dos de las cinco: el Barrio Verde de Pontepedriña no está terminado y la restauración fluvial del río Corgo aún no ha sido adjudicada.

Fuentes de la Fundación Biodiversidad, el ente responsable de gestionar las subvenciones dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, confirman a este diario que la convocatoria no permite prórrogas, por lo que, pese a la petición de ampliación cursada por Raxoi, el dinero correspondiente a los trabajos no realizados podría no llegar a las arcas municipales. Desde el fin del plazo, tanto el Concello de Santiago como el resto de entidades beneficiarias de las ayudas, tienen dos meses para justificar la ejecución de las actuaciones subvencionadas, que será lo que determine la recepción de los fondos.

Aviso por lo ajustado de los plazos

En la misma situación que Santiago se ven ahora otros ayuntamientos, como Segovia, Málaga o Ciudad Real. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ya adviritió en septiembre de 2024 de lo ajustado de los plazos y de las dificultades que podrían tener las entidades locales para cumplirlos. No obstante, la Fundación Biodiversidad matiza que «puesto que el cronograma de ejecución aprobado para este proyecto ya está ajustado a la fecha máxima, no es posible aprobar su ampliación ya que eso supondría una vulneración del procedimiento establecido en la normativa reguladora de la ayuda concedida y en la propia Ley General de Subvenciones».

Además, el ente ministerial matiza que «los plazos y trámites necesarios para la justificación de los fondos Next GenerationEU ante la Comisión Europea hacen imposible» prorrogar los proyectos más allá del 31 de diciembre de 2025, una fecha que apunta que ya era «conocida desde la resolución de la convocatoria», en abril de 2023. En base a esta justificación se decidirá si «la ayuda se ejecuta de manera íntegra o no, dependiendo si algunas acciones no se han ejecutado o se han ejecutado de manera incorrecta», añade la Fundación Biodivesidad.

Fuentes del Concello de Santiago consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman que la prórroga fue solicitada, tal como se había anunciado en septiembre, pero «a resposta foi negativa para todos os concellos» que trataron de obtener más tiempo. En este momento, los servicios técnicos municipales y la USC –colaboradora en el proyecto– están «preparando toda a documentación técnica para xustificar a axuda».

Actuaciones pendientes: Pontepedriña y el río Corgo

Desde Raxoi prefieren no hacer estimaciones de la cantidad que podrían dejar de percibir o las vías alternativas que manejan para compensarla, pero parece complicado obtener la totalidad de los 3,6 millones aprobados inicialmente, dado el estado de algunas de las actuaciones. En cualquier caso, no se tendría que devolver ninguna cifra, puesto los fondos se conceden a posteriori. Con los trabajos de Cornes, el Monte Viso y el Xardín Botánico terminados, el foco se sitúa en Pontepedriña y el río Corgo.

La intervención para transformar Pontepedriña en un barrio verde se inició a finales de julio de 2025 con un presupuesto de casi 1,5 millones sin IVA y un plazo de ejecución de siete meses. Raxoi apunta que desde entonces las obras «avanzaron notablemente e o Concello vai rematar a execución segundo o previsto no proxecto, que mellorará de forma significativa a calidade do espazo público do barrio». Si se cumple el tiempo estimado, no estará terminado al menos hasta dentro de un mes, con lo que Raxoi no podrá justificar que los trabajos estaban ejecutados antes del cambio de año.

Más difícil aún será salvar la ayuda correspondiente a la naturalización de la laguna del Auditorio y restauración fluvial del río Corgo. Tras quedar desierto el concurso para la adjudicación en el primer intento, el Concello lo sacó de nuevo y ahora se encuentra en fase de evaluación, con dos ofertas presentadas. Raxoi explica que «o proceso de redacción do proxecto foi complexo, xa que a súa tramitación precisou de varios informes sectoriais ao tratarse dun ámbito fluvial situado, ademais, nun espazo patrimonial». Con un presupuesto base de casi 700.000 euros sin IVA y sin haber elegido aún la empresa que se hará cargo, el Concello parece dar por perdida la parte de los fondos europeos correspondientes a esta actuación al señalar que «está a estudar outras posibilidades para executalo».

Cornes, el Monte Viso y el Xardín Botánico llegan a tiempo

Tres de las actuaciones contempladas en el proyecto Entre Sar e Sarela están completas, con lo que el Concello debería poder justificar su ejecución para recibir la ayuda correspondiente. Raxoi aprobó en la última Xunta de Goberno ordinaria del año, celebrada el 29 de diciembre, el inicio de trámites para proceder a la recepción de las intervenciones efectuadas en el Monte Viso, en el barrio de Cornes y en el Xardín Botánico.Las tres actuaciones suman un presupuesto sin IVA cercano al medio millón de euros.

Además, en el marco de Entre Sar e Sarela, se han llevado a cabo proyectos de comunicación y participación ciudadana exigidos por la Unión Europea, además de otros contratos relativos a la gestión. El importe de estas actuaciones supera los 200.000 euros.