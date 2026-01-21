Biopsia líquida: el proyecto del IDIS para mejorar la inmunoterapia en el cáncer de pulmón evalúa su primer año

El proyecto Epilunar para mejorar la inmunoterapia en el cáncer de pulmón mediante biopsia líquida e inteligencia artificial, liderado por el Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS), ha evaluado este miércoles los avances de su primer año de desarrollo, en el que se han analizado muestras de más de cien pacientes.

Los integrantes de este estudio internacional, liderado desde España por el investigador Ángel Díaz-Lagares, han celebrado este miércoles su primera reunión anual para evaluar el estado del proyecto tras un año de desarrollo, para planificar las acciones científicas previstas, ha informado el IDIS en una nota de prensa.

El cáncer de pulmón es una de las principales causas de mortalidad por cáncer en el mundo y no todos los pacientes responden de forma eficaz a la inmunoterapia. El proyecto aspira a identificar de manera no invasiva qué pacientes se beneficiarán realmente de este tratamiento y detectar de forma precoz la aparición de resistencias, optimizando la toma de decisiones clínicas y reduciendo efectos secundarios innecesarios.

"Descifrar las claves para optimizar la inmunoterapia"

Para ello emplea la biopsia líquida, una técnica que permite analizar material tumoral presente en la sangre, combinada con herramientas de inteligencia artificial para identificar biomarcadores epigenéticos predictivos de respuesta a la inmunoterapia. Precisamente la IX edición del Simposio Biopsia Líquida arranca este jueves en Santiago con la participación de más de 300 expertos.

Durante el primer año, los investigadores del IDIS han analizado muestras de sangre de 105 pacientes con cáncer de pulmón no microcítico avanzado, de los 250 previstos en los tres años del proyecto.

El objetivo de la iniciativa es "descifrar las claves para optimizar la inmunoterapia" en el cáncer de pulmón, y hacerla "más personalizada y efectiva", con el fin de mejorar significativamente la calidad de vida de los pacientes, ha explicado Díaz-Lagares, investigador del IDIS y del CIBER de Oncología, dos centros de investigación médica.

En el estudio colaboran nueve grupos de investigación de España, Francia, Alemania y Turquía y participan cinco hospitales españoles: el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), la Clínica Universidad de Navarra (CUN), el Hospital General Universitario de Valencia (HGUV), el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y el Hospital de Navarra.

El proyecto está financiado con fondos europeos y de la Asociación Española Contra el Cáncer y el Instituto de Salud Carlos III. Esta primera reunión se ha celebrado un día antes del inicio del XI Simposio de Biopsia Líquida que tendrá lugar en Compostela del 22 al 24 de enero, y al que prevén asistir los investigadores de varios países que forman parte de este proyecto.