CIFP Compostela: casi 10.000 kg de residuos tratados como compost

El proyecto municipal de compostaje comunitario del CIFP Compostela logró transformar en 2025 un total de 9.750 kilos de residuos orgánicos procedentes de la cocina y el comedor del centro en compost de alta calidad. La iniciativa, impulsada por el Concello de Santiago con la colaboración de Adega y la implicación directa de la comunidad educativa, fue presentada durante una visita del concejal compostelano de Sostenibilidade Ambiental, Xesús Domínguez, a las instalaciones de Lamas de Abade.

El área de compostaje, construida en otoño de 2024 y operativa desde enero de 2025, cuenta con seis módulos con capacidad para tratar hasta 24 toneladas anuales. El sistema es gestionado a diario por alumnado de hostelería y personal del centro, con supervisión técnica periódica, y ha mejorado progresivamente su rendimiento, llegando a tratar el 81 % de los residuos orgánicos generados, con una media de hasta 64 kilos diarios en la segunda mitad del año.

Como resultado del proceso se obtuvieron unos 2.300 kilos de compost, certificado como Clase A —la máxima categoría según la normativa estatal— y apto para agricultura ecológica. La experiencia demuestra la viabilidad del tratamiento in situ de residuos orgánicos en centros educativos y de hostelería, reduciendo costes y emisiones, y generando un fertilizante de alta calidad con valor agronómico.