Comer "por menos de 6 euros": tres restaurantes de Santiago que adoran los estudiantes

Ser universitario en Santiago implica, muchas veces, vigilar bien el peso de la cartera. Entre la subida del precio de los alquileres y los gastos típicos del transporte para volver a casa cada viernes, las cuentas pueden mermar muy rápido y conviene estar atento para no llevarse sustos.

No es de sorprender que, al llegar a Compostela, muchos estudiantes busquen restaurantes baratos en los que comer bien sin gastar demasiado. La primera opción suelen ser las cafeterías de las facultades, pero no a todos les apetece seguir en la universidad después de una jornada de clases maratónicas.

Por suerte, existen varias opciones en las que se puede disfrutar de esos platos típicos que siempre encajan. La tiktoker María Carnota ha compartido en redes una selección propia, fruto de su experiencia universitaria en la urbe, con bares ubicados tanto en la zona del Ensanche como en los alrededores de la ciudad.

El Altamira

Tras cuatro años viviendo y estudiando en Compostela, Carnota tiene claro a donde ir "cando quero comer fora, pero non quero gastar". Y la primera opción la tiene clara: el restaurante Altamira.

Ubicado en el 127 de la Avenida de Rosalía de Castro, este céntrico local ofrece una carta variada para todos los gustos. Pero, si lo que se desea es no gastar de más, la estudiante conoce el plato perfecto: "Eu sempre que vou pido o raxo con queixo, e comes por... ¿Menos de 6 euros?", dice en su cuenta.

La Casa de las Tortillas

Si uno habla de comer una buena tortilla en Santiago, solo puede estar refiriéndose a dos sitios: o a La Tita, que gasta 2.700 huevos diarios para dar servicio a su clientela, o a La Casa de las Tortillas, el restaurante del ya fallecido Armando Blanco.

Este último local es el que destaca la tiktoker, tanto porque su "relación calidade-precio é unha pasada" como por el sabor de su producto estrella, que se puede pedir con diversos complementos. Entre ellos, la estudiante destaca la que incluye queso y chorizo, aunque la de jamón y queso, asegura, "tamén está moi rica".

El enclave es el más periférico de su lista de restaurantes recomendados en Santiago, ya que se encuentra en el número 56 de la Travesía de Cacheiras, en Teo. El viaje merece la pena, sobre todo, para quienes quieran gozar de una comida asequible con amigos sin tener que recortar en la diversión nocturna, ya que, como bien dice Carnota, "tamén hai que saír os xoves".

Pepa a Loba

El número 7 de la Rúa do Castro es otro de los sitios donde comer barato en Santiago de Compostela, especialmente si se busca un formato de picoteo. "Descubrino fai pouco, pero tamén se une a miña lista. É máis rollo tostas e así", cuenta Carnota.

Además de las tostadas, este popular bar del centro también dispone de ensaladas, raciones y hamburguesas. Además, está a solo 6 minutos andando de la Catedral de Santiago, lo que lo convierte en un punto de encuentro perfecto para comidas en grupo.