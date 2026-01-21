Concentración en el Provincial de Conxo de vigilantes de seguridad en centros sanitarios: «Hai moitas agresións»

Alrededor de un centenar de personas participaron en la mañana de este miércoles en una concentración de vigilantes de seguridad en el Hospital Provincial de Conxo, convocada por la Unión Sindical Obrera (USO) y la Unión General de Trabajadores (UGT), para denunciar la «grave situación de inseguridad« en los centros sanitarios, la precariedad laboral del colectivo y la falta de medios de protección adecuados para el desempeño de su trabajo.

«Hai moitas agresións aos traballadores e nos centros non contan cos recursos necesarios para protexerse», señala en conversación con EL CORREO GALLEGO, Javier Souto Dieguez, secretario de organización de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada en Galicia de la USO. Por ello, Dieguez indica que entre sus reclamaciones están «reforzar a presenza de máis vixiantes en lugares con máis risco e maior dotación de medios de protección». Tamén piden ao Sergas formación específica para os traballadores e un protocolo de actuación «uniforme» para toda a rede Sergas a la hora de tomar decisiones. A estas peticiones se suma la de mejorar sus condiciones laborales, ya que los salarios actuales «non reflexan a responsabilidade do que toca asumir».

Reunión con la Consellería en febrero

La concentración realizada en Santiago es la tercera de un calendario de movilizaciones ya fijado. El próximo 5 de febrero, según apunta Dieguez, los trabajadores mantendrán un encuentro con la Consellería de Sanidade. «Se chegaramos a un acordo non habería máis concentracións», indicó.