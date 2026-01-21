David Uclés al recibir el premio San Clemente en Santiago: "Algún día uno de los tres ganaremos el Nobel"

Amor a los libros y cierto humor reinaron esta mañana en la rueda de prensa celebrada en Santiago con el trío ganador de la edición XXIX del Premio Literario Arcebispo Juan de San Clemente: Ledicia Costas, David Uclés y Lídia Jorge, que intervino por ese orden ante parte del alumnado que conformó el jurado y el personal docente ligado a este certamen organizado por el centro compostelano IES Plurilingüe Rosalía de Castro, sede de este encuentro matutino ante los medios

Ledicia Costas emocionada

"É verdadeiramente emocionante participar nunha xornada como esta e saber que obras como estes tres libros foron lidas con cariño, pero tamén con perfil crítico e valoradas deste xeito polo alumnado", dijo Ledicia Costas, colaboradora de Faro de Vigo, diario del grupo Editorial Prensa Ibérica (EPI), el mismo al que pertenece EL CORREO GALLEGO.

Y añadió Costas: "Nunca pensei que Pel de cordeiro sería una lectura que os faría gozar e sufrir nun centro de secundaria e por iso estou especialmente agradecida e fíxome curto o encontro que fixemos con alumnos e alumnas, e iso quere dicir algo. É una honra compartir este premio con Lidia e con David".

Los libros distinguidos en esta nueva edición del galardón, aparte del citado Pel de cordeiro, de Ledicia Costas (Vigo, 1979), en el apartado de textos en gallego, editado por Xerais, son: La península de las casas vacías, de David Uclés (Úbeda, Jaén, 1990) publicado por Siruela, en la categoría de literatura en castellano; y Misericordia, título de la escritora lusa Lídia Jorge (Boliqueime, Algarve, 1946), lanzado por La Umbría y La Solana, en la convocatoria de otros idiomas. En esta rueda de prensa, el trío ganador fue presentado por la directora del centro, Gemma Paredes, y una alumna a modo de portavoz del jurado, Isabel Digón.

David Uclés y el Nobel

David Uclés, la persona de moda en el mundo de las letras (reciente Premio Nadal), intervino en segundo lugar, añadiendo sonrisas al acto. "Suscribo las palabras de Ledicia, ha dicho justamente lo que quería decir. Es un honor compartir este galardón con Lidia y con Ledicia y también ver el palmarés del premio y formar parte de ello, es increíble. Se lo contaba ahora a mis amigos de Madrid, y les decía: 'Mirad quienes han ganado en años anteriores, es como muy premonitorio'. Y eso significa que algún día uno de los tres algún ganaremos el Nobel", soltó entre risas del centenar de personas asistentes al acto en alusión a personalidades de las letras cuya carrera tiene por igual el reconocimiento de la Academia Sueca que el San Clemente, como Mario Vargas Llosa (Nobel en 2010) y Han Kang (2024).

Este jueves 22 de enero, igual que ayer Costas y Jorge charlaron con estudiantes del centro compostelano, toma el relevo David Uclés, a las 11 horas y a las 12.30 h. En su discurso, el autor andaluz recordó que vivió tres años en Santiago e indicó que otorga un rol "inspirador" a Galicia dentro de su literatura.

Y a las 18 horas de este miércoles, el salón de actos del IES Rosalía de Castro abriga el acto de entrega de los premios y el Hostal dos Reis Católicos alberga, desde las 21 horas, una cena en su honor.

Lidia Jorge y la esperanza

La autora lusa Lidia Jorge dijo que su editor, el gallego Feliciano Novo, le notificó el premio San Clemente con un punto de exageración en sintonía con la broma de David Uclés: "Me dijo: 'Te han dado un premio que es mejor que el Nobel, porque el Nobel lo conceden personas que están cerca de morir, y el premio San Clemente de Santiago lo dan jóvenes que representan el futuro'. Y, estoy profundamente agradecida porque ser premiada por público joven, en un tiempo donde me siento pesimista ante como está el mundo, me hace creer aún más en la esperanza. Además, este premio tiene un doble sentido porque portugueses y gallegos somos vecinos. Este galardón es una forma extraordinaria de crear lectores futuros".

Jurado compuesto por alumnos de instituto

El fallo del premio XXIX San Clemente es obra de un jurado compuesto por alumnado del citado IES Rosalía, más otro centro escolar de Santiago, el Antón Fraguas, junto a estudiantes de otros institutos gallegos: Antón Losada Diéguez (A Estrada), 12 de Outubro (Ourense), Isaac Díaz Pardo (Sada) y Sanxillao (Lugo), más otros de fuera, como Ramiro de Maeztu (Madrid), Lycée Saint François Xavier de Vannes (Francia), Grimmelshausen Gymnasium de Gelnhausen (Alemania) y Hockerill Anglo European College (Reino Unido).

Edición anterior

Costas, Uclés y Jorge toman el relevo anual de forma respectiva de Antón Riveiro Coello (Xinzo de Limia, 1964), premiado por Hotel Carioca (Galaxia), como Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) lo fue por Literatura infantil (Anagrama) y Maggie O’Farrell, gracias a El retrato de casada (Libros del Asteroide).

El premio San Clemente se promueve en colaboración con la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional y la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.