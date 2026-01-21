Décimo aniversario del Inferno Rock Bar
Krime, grupo hardcore punk de Santiago: «Gústanos a filosofía do ‘Faino ti mesmo’»
Tocan el sábado 24 en Capitol con Angelus Apatrida y Ektomorf, con entradas por 25 euros
El festival por el décimo aniversario del Inferno Rock Bar ofrece su primera tacada de conciertos en la sala Capitol de Santiago el sábado 24 de enero con los manchegos Angelus Apatrida, Krime (de Santiago) y Ektomorf (Hungría), a las 20.30 horas, con entradas desde 25 euros.
Krime son un cuarteto compostelano formado por Emilio Cao (guitarra), David Llamas (cantante), Aaron Vila (bajo) y Noé Rodríguez (batería). El primero charla con EL CORREO.
«O festival deste aniversario do Inferno Rock Bar está moi ben porque son dous días e algún dos grupos deste ano, como Angelus Apatrida, son parte das bandas que escoitabamos nós de adolescentes e tocar xunto a eles en Santiago é unha marabilla», dice.
Esa segunda jornada tendrá lugar el sábado 21 de febrero, también en Capitol con Segismundo Toxicómano (punk rock desde Vitoria), Moscow Death Brigade (Moscú) y Demenzia Sozial (A Coruña), por 25 €.
Cantera musical de la Almáciga
Krime son parte de la cantera musical de los locales de ensayo del centro juvenil de la Almáciga, dependiente del Concello. «É un espazo moi bo, de acceso gratuíto e ben equipado aínda que haxa moi poucas propostas do noso estilo musical», apunta antes de citar algunas pistas estilísticas de Krime.
«Facemos hardcore punk con referentes como poden ser Soziedad Alkoholika, Agnostic Front, bandas de New York... Nos concertos rematamos cun cover, facemos un tema de Six Ft Ditch chamado Six Feet Deep. Pode que para algunha xente sexamos un grupo do estilo dos da maior parte do Resurrection Fest de Viveiro, pero iso depende quen escoita porque o que facemos é máis nunha liña de hardcore punk ».
Trayectoria de la banda
«O grupo empeza a finais do 2024. A metade da banda somos procedentes de Ourense e a outra metade de Tui, e tivemos todos etapas previas en diferentes formacións como Impacto en Varsovia, por exemplo, onde estivemos Aaron e máis eu. En Krime gústanos a filosofía do Faino ti mesmo, e nós gravamos a música nun home studio na casa do noso baixista. E logo de facer un EP, Por sempre rexeitados, que está a ter bastante boa acollida, queremos gravar un par de temas novos neste 2026».
Tocar en su ciudad de adopción es una motivación extra, pero no es la primera vez que hacen rugir sus instrumentos ante el público compostelano. «Xa fixemos concertos previos en Santiago, un par deles, unha vez na sala Moon e outro nos Estudios Potemkin», detalla Emilio Cao antes de admitir que un recinto como Capitol es «especial», como lo es tocar junto a Angelus Apatrida, una de las pocas bandas de la escena estatal del metal que gira de forma frecuente por casi toda Europa, «e sendo un grupo de Albacete ten aínda máis mérito», subraya.
En su canal de Youtube, Krime ofrecen temas como Samesugas, canción cuyo vídeoclip es obra de Iago Lourido.
