Eleccións ao reitorado
Maite Flores pide a Sanmartín máis coordinación entre USC e Raxoi
A candidata a reitora mantivo un encontro coa alcaldesa de Santiago
A candidata a reitora da USC, Maite Flores, reuniuse este mércores coa alcaldesa compostelá, Goretti Sanmartín, para tratar problemas comúns que atinxen á cidade e á universidade: vivenda estudantil, medios de transporte, mantemento dos Campus, axenda cultural ou conservación do patrimonio histórico.
Flores e Sanmartín coincidiron en varias diagnoses, pero a candidata á reitoría trasladoulle á máxima autoridade compostelá a necesidade dunha maior coordinación institucional á hora de afrontar eses problemas, para o que mostra a súa "absoluta disposición" a colaborar se sae vencedora das eleccións.
Flores asegura que leva "traballo adiantado" ao indicar que xa ten o compromiso de fondos para levar adiante a rehabilitación integral do Auditorio, "edificio icónico e básico" na vida cultural da USC e da cidade de Santiago.
Sanmartín celebrou xuntanzas esta semana tamén coas candidatas Rosa Crujeiras e Alba Nogueira, e nos próximos días completará esta rolda de contactos coa outra aspirante, María José López Couso.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos