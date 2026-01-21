Un método de la USC para resolver un gran reto de la industria pesquera, mejor investigación gallega en Ciencias Técnicas

La Real Academia Galega de Ciencias y la Fundación Barrié han concedido el premio a la mejor investigación de Galicia en ciencias técnicas para un equipo de la Universidade de Santiago que desarrolló un método sustentable para extraer gelatina de la piel del pez con uso alimentario, farmacéutico y cosmético. Coordinado por Cristina Gallego Rodríguez, del Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnoloxías Ambientais (Cretus), el trabajo abordó el reto de la industria pesquera de qué hacer con los enormes volúmenes de piel del pescado que se generan. Proponen emplearlo para obtener gelatina de alta calidad mediante el uso de disolventes eutécticos. Estos disolventes permiten sustituir los tratamientos químicos agresivos tradicionales por un proceso más respetuoso con el medio, con lo que mejora además el rendimiento de la extracción y las propiedades funcionales de la gelatina obtenida.

Los resultados muestran que, ajustando adecuadamente las condiciones del proceso y la especie de pescado -se centraron en particular en el atún-, es posible producir gelatinas con «excelentes» capacidades. Además, la posibilidad de adaptar el proceso en función de la materia prima y las propiedades finales deseadas, «abre nuevas oportunidades industriales en los sectores alimentario, farmacéutico y cosmético».

Los premios están destinados a reconocer las mejores investigaciones que se desarrollan en Galicia en ciencias básicas, técnicas y sociales. Los tres trabajos distinguidos recibirán 5.000 euros cada un en un acto que se celebrará el 28 de enero en el Pazo de San Roque de Santiago, coincidiendo con la apertura del curso académico de la RAGC. Se concedieron además varios accésit en cada una de las tres categorías.

Premio de ciencias básicas: una nueva diana terapéutica capaz de frenar el crecimiento de tumores

El premio en la categoría de ciencias básicas recayó en un proyecto liderado por María Dolores Mayán Santos, del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) de la Universidade de Vigo, en colaboración con otros equipos nacionales e internacionales. Identificaron una nueva diana terapéutica para abordar tumores con mutaciones en el gen BRAF, mutaciones presentes en el 8% de todos los tumores humanos y que los hace resistentes a los tratamientos.

Equipo liderado por proxecto liderado por María Dolores Mayán Santos, del Centro de Investigación en Nanomateriales y Biomedicina (CINBIO) de la Universidade de Vigo. / Cedida

«Este trabajo identifica la proteína conexina 43 como una potente diana terapéutica, capaz de frenar el crecimiento de los tumores y evitar la aparición de resistencia a los fármacos, o mismo revertirla una vez que se haya producido», explica la RAGC en un comunicado. El trabajo revela por qué las células tumorales se deshacen de esa proteína para poder sobrevivir y cómo, al restaurarla, los tumores pueden ser conducidos a la muerte celular. Además, descubrieron que este efecto se multiplica al combinarlo con fármacos que también dañan el ADN de las células tumorales.

Con estos resultados, los investigadores desarrollaron y patentaron una innovadora estrategia terapéutica basada en ARN mensajero para transportar la proteína conexina 43 al núcleo de las células tumorales. Sus hallazgos son de especial interese para el tratamiento del melanoma, del cáncer de mama y del cáncer colorrectal, al tiempo que abre la puerta para el desarrollo de nuevos terapias para otro tipo de tumores.

Premio de ciencias sociales: una última milla más sostenible en el comercio electrónico

El premio en la categoría de ciencias sociales fue para un equipo de la Escola de Enxeñaría Industrial de la UVigo que trabaja en la gestión sostenible de la denominada última milla en el comercio electrónico. Su coordinadora, Iria González Romero, señala que "es la fase final y más crítica del proceso, el transporte del pedido desde el último centro de distribución hasta la entrega al cliente, clave para la satisfacción del mismo y uno de los más costosos de la cadena logística, con un alto impacto ambiental".

Iria González Romero coordina el equipo de la Escola de Enxeñaría Industrial de la UVigo que trabaja en la gestión sostenible de la denominada última milla en el comercio electrónico. / Cedida

La investigación, realizada en colaboración con la Universidad Libre de Bruselas, la de Liverpool y la Politècnica de València, proporciona varias herramientas y directrices para facilitar el diseño y puesta en marcha de estrategias sostenibles en esta fase del comecio electrónico. Los investigadores identificaron una serie de innovaciones respetuosas con el medio como la correcta implementación de envases reutilizables, la reubicación del stock, el rediseño de rutas según la densidad de la demanda, el rediseño de la flota de vehículos o el uso de puntos de recogida para la logística inversa. "Los resultados son de interés para que minoristas online y compañías de transporte modifiquen sus estrategias y apuesten por una última milla más sostenible", indica.

Tres áccesits para la Universidade de Santiago

Además, estos premios han otorgado diferentes accésits en cada categoría. En ciencias básicas hubo dos accésits, uno fue para el equipo de Manuel Souto Salom, del Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica e Materiais Moleculares (Ciqus), de la Universidade de Santiago, por el uso de compuestos orgánicos para conseguir baterías más económicas y sostenibles.

El equipo de Manuel Souto Salom, del Ciqus, avanzan en el uso de compuestos orgánicos para conseguir baterías máis rendibles y económicas. / USC

El otro fue para Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez, de la Facultade de Matemáticas de la USC, por un trabajo sobre la utilidad de las matemáticas para resolver problemas complejos en física y ingeniería.

Hamza Al-Shdaifat y Rosana Rodríguez, de Matemáticas de la USC, recibieron un áccesit en ciencias básicas / Cedida

En la categoría de ciencias técnicas se otorgó un accésit a un equipo del Centro de Investigación en Tecnoloxías Navais e Industriais (Citeni) de la Universidade da Coruña (Campus de Ferrol), liderado por Javier Pernas Álvarez, sobre un sistema de planificación inteligente para optimizar el proceso de construcción de buques.

Noticias relacionadas

Javier Pernas lidera un trabajo del CITENI de la Universidade de A Coruña, accésit en ciencias técnicas. / Cedida

En ciencias sociais se concedió un accésit a un grupo de la Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais de la USC, liderado por María Garrido Ruso, acerca de la relación entre sostenibilidad y el rendimiento financiero en las pymes.