La pérdida de fondos europeos obliga a Raxoi a paralizar un proyecto de casi 700.000 euros

Las primeras consecuencias para Santiago de la pérdida de fondos europeos correspondientes al proyecto Entre Sar e Sarela por no ejecutar todas las actuaciones en plazo empiezan a conocerse. Según confirmó este miércoles el concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, la licitación para la restauración fluvial del río Corgo y la laguna del Auditorio, dotada con un presupuesto base de casi 700.000 euros sin IVA, está paralizada a la espera de encontrar financiación para llevarla a cabo.

Esta es la actuación más afectada por no haber cumplido con el plazo marcado en la convocatoria de las ayudas para finalizar los trabajos, el 31 de diciembre de 2025. Además, la obra del barrio verde de Pontepedriña, iniciada en julio con un presupuesto de de casi 1,5 millones sin IVA, no se podrá justificar en su totalidad al no estar terminada. Domínguez prefirió no ofrecer una cifra concreta sobre la cantidad perdida sobre el total de los 3,6 millones de la ayuda aprobada e indicó que Raxoi busca alternativas de financiación para compensarla.

Prioridad para la obra de Pontepedriña

El concelleiro señaló que, tras pedir una prórroga para terminar los trabajos y no ser concedida, el gobierno local ha priorizado terminar la obra de Pontepedriña. Al no obtener la ampliación del plazo, “decidimos paralizar” esa licitación “para non condicionar as outras obras” porque “preferimos executar a de Pontepedriña”, declaró.

Además, Domínguez señaló que esperan no verse obligados a parar la obra por falta de fondos. “Buscaremos a fórmula para ter a dispoñibilidade orzamentaria e continuar como estamos facendo neste momento”, apuntó. Mientras, aseguró que el gobierno municipal hará “todo o que sexa necesario” para conseguir la financiación para el río Corgo y la laguna del Auditorio, aunque no quiso desvelar cuáles son las opciones que contemplan. Según explicó, lo más probable es que la licitación deba ser iniciada de nuevo.

El titular de Obras achacó el incumplimiento del plazo establecido en la convocatoria de las ayudas a que el tiempo con el que contaron no fue suficiente. Tras ser otorgada la subvención al final del anterior mandato, a la llegada del Bipartito al gobierno “tiñamos enriba da mesa só unha memoria deseñada para un prazo de execución moito máis longo e houbo que adaptalo”, destacó.

Reurbanización de la rúa de Mallou

Domínguez ofreció estas explicaciones en una comparecencia para presentar la reurbanización de la rúa de Mallou, cuyo proceso de licitación se iniciará en los próximos días con un presupuesto de 1,44 millones de euros. Las previsiones pasan por poder iniciar las obras después del verano y, desde ese momento, el plazo de ejecución es de 15 meses.