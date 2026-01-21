Ránking Times Higher Education: Derecho y Artes y Humanidades son las materias mejor valoradas de la USC

La Universidade de Santiago destaca en un total de once materias segundo el THE World University Rankings by Subject 2026. La clasificación elaborada cada año por Times Higher Education (THE) destaca la institución académica en Artes y Humanidades (escalón 301–400), Ciencias Empresariales y Económicas (posición 601–800), Ciencias de la Salud (401–500), Ciencias de la Computación (601–800), Educación (501–600 ), Ingeniería (801–1000), Derecho (251–300), Ciencias de la Vida (601–800), Física (601–800), Psicología (501–600) y Ciencias Sociales (601–800). La clasificación evalúa la docencia en lo relativo al entorno de aprendizaje, el entorno investigador, la calidad de la investigación, la proyección internacional y los procesos de transferencia.

¿Qué puesto ocupa la USC, la UDC y la UVigo en la clasificación mundial?

Por otra parte, en la versión global del ránking, la USC se sitúa en el escalón 601-800 del mundo. La USC, que ocupa el octavo puesto a nivel estatal, destaca especialmente por la calidad de la investigación realizada, por su proyección internacional y por la capacidad de la institución para captar inversiones procedentes del tejido industrial y para obtener patentes.

En referencia a los parámetros evaluados, la institución recibe una mayor puntuación en calidad de la investigación (60.9), seguida de perspectiva internacional (48.4), industria (48.2), enseñanza (30.8) y entorno de investigación (23.2).

La Universidade de Vigo (UVigo) se sitúa en el escalón 801-1000 mientras que la Universidade de A Coruña (UDC) se queda en el 1201-1500.

Oxford, Massachusetts y Princeton en los primeros puestos del ránking

La Universidad de Oxford, el Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Princeton ocupan los tres primeros puestos de la clasificación global. La edición 2026 del ranking THE incluyó 2.191 instituciones académicas de educación superior procedentes de 115 países y regiones. El listado está elaborada en base a dieciocho indicadores de rendimiento estructurados en cinco áreas: docencia (29,5% de la valoración final), entorno investigador (29%), calidad de la investigación (30%), industria (4%) y proyección internacional (7,5%).

La clasificación de este año abarca 174,9 millones de citas correspondientes a 18,7 millones de artículos de revistas, reseñas de artículos, actas de congresos, libros y capítulos de libros publicados a lo largo de cinco años. Los datos incluyen más de 28.700 revistas activas con revisión por pares indexadas en la base de datos Scopus de Elsevier. Además, se envió una encuesta a una muestra de personal académico seleccionado por THE, en la que se solicitó que nombraran las universidades que percibían como las mejores para la docencia y/o la investigación en su campo y valorar de este modo la reputación de las instituciones. La Encuesta de Reputación Académica se llevó a cabo entre noviembre de 2024 y enero de 2025.