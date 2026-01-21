TheFork
Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
Junto al compostelano, otros tres locales gallegos se han colado en el ranking elaborado por TheFork
Un año más, TheFork, la plataforma líder de reservas online de restaurantes en Europa, ha dado a conocer una nueva edición de su Top100 nacional, el ranking que reúne a los 100 restaurantes favoritos de los españoles.
Generado a partir de las opiniones y experiencias reales de los usuarios a lo largo del año pasado, Galicia se ha visto representada en cuatro locales. De ellos, uno se encuentra en Santiago.
Un viaje gastronómico
Para saber de qué restaurante compostelano se trata tenemos que acercarnos hasta el bajo número 3 de la Praza do Matadoiro.
Allí nos encontramos con A Viaxe, un restaurante que nació como resultado de "ir, de voltar, de marchar...de viaxar", explican en su web.
Una experiencia vital propia que se llevó al mundo de los fogones y que tiene su origen en Perú, lugar donde nació su cocinero Tomás Rubio.
Además del lugar de nacimiento, en A Viaxe conviven todas las experiencias vividas en los lugares que llegaron después, hasta finalizar en Galicia.
Entre sus cuatro paredes, raíces peruanas, "moito produto e produtores galegos" y sabores de "todo o mundo" se dan la mano. Para ello ofrece dos pases -uno de siete y otro de nueve destinos-, en los que Perú y Galicia son punto de partida. A partir de ellos, adaptan y mezclan recetas de otras partes del mundo, todo ello con productos de proximidad.
Además de figurar en el ranking de TheFork, este restaurante ha sido recomendado por la Guía Repsol y es uno de los locales compostelanos reconocidos como Bib Gourmand por la Guía Michelin.
Junto al compostelano, que ocupa el puesto 84, se encuentran Pementa Rosa (52º) situado en Carballo; Nikkó (71º), en Vigo; y Material (75º), en Malpica.
