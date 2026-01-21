Santiago despide a Constantino Arnoso Gómez, histórico profesor del Colegio Peleteiro fallecido a los 89 años

El profesor jubilado Constantino Arnoso Gómez falleció este martes en Santiago a los 89 años de edad, dejando una profunda huella en la comunidad educativa compostelana tras décadas de dedicación a la enseñanza. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de pesar entre antiguos alumnos, compañeros y familias que compartieron con él su vocación docente.

Arnoso Gómez desarrolló buena parte de su trayectoria profesional en el Colegio Manuel Peleteiro, donde ejerció como profesor durante años y se ganó el respeto por su carácter cercano, su rigor académico y su compromiso con la formación de varias generaciones de estudiantes. Para muchos, fue una figura clave en su etapa escolar y un referente humano dentro y fuera del aula.

Quienes lo conocieron destacan su discreción, su sentido de la responsabilidad y su trato afable, así como una manera de enseñar basada en el esfuerzo, el respeto y la constancia. Ya jubilado, mantuvo siempre el vínculo con su entorno más próximo y con antiguos compañeros del ámbito educativo.

Le sobreviven su esposa, María Pilar Rey Ferreiro; sus hijos, Marisol, Constantino y Rubén Arnoso Rey; sus hijos políticos, Vicente Cortizas, Belén Mosquera y Rosa Teijeiro; y sus nietos, Javier, María y Cristina, además de otros familiares que hoy lloran su pérdida.

El funeral por su eterno descanso se celebró este miércoles en la iglesia parroquial de San Fernando, en Santiago de Compostela. Con su fallecimiento desaparece una de esas figuras silenciosas pero esenciales que contribuyeron, desde las aulas, a construir la educación y los valores de toda una época en la ciudad.