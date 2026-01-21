La USC lidera en Galicia la creación de ‘spin-offs deep tech’

La Universidad de Santiago es la cuarta de España y la primera de Galicia en incubación de spin-offs, con 34 empresas activas que generan alrededor de 150 empleos de alto valor y una facturación anual próxima a los 10 millones de euros. En el conjunto de las universidades gallegas existen 48 spin-offs activas, el 5,2% del total nacional, principalmente en biotecnología, TIC y energía y recursos, según el informe El ecosistema de spin-offs deep tech en España 2025 de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), presentado en Santiago.

El informe destaca también el crecimiento estatal del ecosistema deep tech, con un aumento del 3,6 % en el último año hasta alcanzar 1.007 empresas activas, que facturan en conjunto 1.400 millones de euros y generan más de 13.400 empleos cualificados. En la presentación, responsables de la USC subrayaron el papel de la universidad como motor de innovación y transferencia de conocimiento, así como la relevancia de Galicia como nodo emergente dentro de la red española de innovación.

El acto incluyó un coloquio y una mesa redonda con spin-offs como Energhius y Albor Biotech, surgidas de la USC, y la firma Ephion Health, ejemplos de la conexión entre ciencia y empresa.