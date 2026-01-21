Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo

Un vuelo de Ryanair que cubría este miércoles por la mañana la ruta entre Valencia y Santiago de Compostela tuvo que ser finalmente desviado al aeropuerto de Madrid-Barajas después de que los pilotos no consiguieran completar el aterrizaje en el aeródromo compostelano.

Se trata del vuelo FR706, que despegó del aeropuerto de Valencia a las 8.55 horas con destino a Santiago. Según se desprende de los datos de seguimiento de portales especializados como Flightradar, el avión llegó hasta el espacio aéreo gallego y estuvo realizando varias maniobras y giros en las inmediaciones del aeropuerto de Lavacolla sin poder tomar tierra.

El trayecto del vuelo, que terminó por aterrizar en Madrid / FlightAware

Inclemencias climáticas

Ante la imposibilidad de aterrizar, la tripulación optó por desviar el vuelo a Madrid. De acuerdo con la información de FlightAware, la aeronave acabó aterrizando en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 11.29 horas, lo que supuso una duración del trayecto de una hora más de lo previsto inicialmente.

Los pasajeros que tenían previsto llegar a Santiago tuvieron así que desembarcar finalmente en Madrid, donde la compañía aérea tuvo que gestionar alternativas para completar el viaje hasta su destino final. La incidencia se produjo en una jornada marcada por el mal tiempo en Galicia, con lluvias intensas, fuertes rachas de viento en buena parte de la comunidad y nieve en las cotas más altas, condiciones que complicaron las operaciones aéreas en la mañana de este miércoles.