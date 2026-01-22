Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago

En torno a las 20.00 horas de este jueves varias zonas de Santiago han registrado fallos en el suministro eléctrico. Según confirman fuentes de Naturgy a EL CORREO GALLEGO, se trata de una avería, que todavía no han localizado. En estos momentos se encuentran "los equipos trabajando" y se sabe que afecta "a unos 2.700 clientes".

La voz de alarma fue dada en torno a las 20.00 horas. Entre las zonas afectadas, se encuentran la rúa do Restollal, la rúa Santiago de Chile, Praza de Galicia, Fray Rosendo Salvado, Avenida de Vilagarcía, Rosalía de Castro, rúa do Castiñeiriño o República Argentina.

El apagón también afectó a las zonas de Santa Marta, Os Tilos y Cacheiras. Según informan algunos usuarios que han sufrido cortes, la luz "va y vuelve".

Noticias relacionadas

(En desarrollo)