Axenda cultural: Que facer hoxe, 22 de xaneiro, en Santiago?
Dupla presentación en Numax
A libraría da rúa Concepción Arenal (número 9) acolle esta tarde, ás 19.30 horas, a «copresentación» dos libros Amor palimpsesta, de Helena Salgueiro, e Mundo carne, de Branca Trigo. Un evento que leva por título Restos de letra e carne: memoria, creación e materia poética. A entrada é libre.
Homenaxe da RAGC ao profesor e académico José A. Redondo
A Real Academia Galega de Ciencias (RAGC) e a Universidade de Santiago (USC) celebran esta mañá (ás 12 horas) un acto in memoriam do académico José Antonio Redondo López, falecido o pasado mes de xuño. O evento vai ter lugar na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da USC, no Campus Norte, onde o homenaxeado foi vicedecano e profesor, ademais de ser conselleiro maior do Consello de Contas. No acto vai intervir o actual reitor da universidade, Antonio López.
Kaufmann e ‘The sound of movies’ nos cines Compostela
As 18 horas os Multicines Compostela acollen a estrea de The sound of movies, unha homenaxe do tenor alemán Jonas Kaufmann ás bandas sonoras máis icónicas da historia do cinema. Gravado dende a Sala Smetana de Praga, o recital percorre oitenta anos de historia cinematográfica con 17 grandes éxitos de compositores lendarios coma: John Williams, Nino Rota, Hans Zimmer ou Max Steiner, entre outros. Entre as películas que integran esta particular homenaxe do tenor hai clásicos tan recoñecibles coma Love story.
Celebrar o universo de Ravel coa RFG
Impresións nocturnas é o título do concerto co que a Real Filharmonía de Galicia celebra "o universo sonoro" do compositor Maurice Ravel. Unha proposta dirixida por Johanna Malangré e coa pianista Alexandra Dariescu como solista que percorre a obra do francés mais tamén estrea recurrance, de Lula Romero. O concerto é ás 20.30 horas no Auditorio de Galicia.
Jazz e jam sessions para pasar esta noite
As jam sessions e a música jazz fanse esta noite coa cidade vella compostelá. Ás 21 horas, a Casa das Crechas (Vía Sacra, 3) acolle Swing & Manouche Jam Session, a cargo da Low Bay Hot Band, con entradas a 6 euros. Á mesma hora no Modus Vivendi (Praza de Feixó, 1) comeza o primeiro pase de Daydream Sessions, con entradas a 3 euros. O segundo pase terá lugar a partir das 22.15 horas.
Compilación de relatos na Libraría Couceiro
Román Gutiérrez da Silva estrea, ás 19 horas na Libraría Couceiro (Praza de Cervantes) un libro no que recompila 30 relatos publicados durante mais de dous anos na revista Cannabis magazine, e titula a compilación Guardo una botella de vino para los días de lluvia. Publica a editorial andaluza Promethea.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla
- La Xunta inicia el proceso para construir 36 pisos protegidos en Volta do Castro
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos