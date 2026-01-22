La biopsia líquida es "vital" en la oncología de precisión para adelantarse a posibles recaídas

Reconocida ya como una técnica capaz de detectar con antelación posibles recaídas en determinados tipos de tumores y válida para ajustar tratamientos oncológicos con mayor precisión, la biopsia líquida es hoy "vital" en la medicina de precisión, según destacaba este jueves el jefe de Oncología del CHUS, Rafael López, en la presentación de un simposio que hasta el sábado reúne en Santiago a trescientos expertos internacionales en la materia.

Acompañado por la responsable de la Unidad de Análisis de Biopsia Líquida del Grupo Oncomet, Laura Muinelo, el también presidente de Aseica echaba la vista atrás para recordar que cuando impulsaron este encuentro "algunos nos llamaban extraterrestres, la biopsia líquida era poco más que una promesa científica, pero hoy se conoce mucho más y se está extendiendo en la práctica, permitiéndonos saber si hay células tumorales o no, algo que con las técnicas estándar somos incapaces de saber".

Evitar la quimioterapia si no se detecta enfermedad residual

Puso como ejemplo el hecho de que "en tumores como el de colon, mama o pulmón ya contamos con datos muy sólidos que indican que, si no detectamos enfermedad residual, algunos pacientes podrán evitar tratamientos como la quimioterapia".

Satisfecho del inicio de una undécima edición que considera de celebración por todo el recorrido que ha tenido, como director científico del congreso quiso agradecer el trabajo de todo el comité científico, destacando su multidisciplinaridad.

Avances gracias a la inteligencia artificial

Sobre el contenido del programa, Laura Muinelo puso el acento en los avances que está suponiendo en este campo la aplicación de la inteligencia artificial, con diferentes charlas "orientadas a ver cómo se puede aplicar esa inteligencia artificial para mejorar la sensibilidad de la biopsia líquida y para garantizar la robustez de los datos que generamos en el laboratorio", algo que consideró esencial.

Resaltó también el papel de la biopsia líquida cada vez más como una "una herramienta dinámica y longitudinal, que nos permite seguir la evolución del tumor a lo largo del tiempo", y que gracias a que los test han desarrollado una mayor sensibilidad, pueden identificar si quedan restos de la enfermedad tras una cirugía o detectar las recaídas de forma más precoz".

Aplicación igualitaria

El simposio servirá también, en palabras de Laura Muinelo, para analizar cómo se está aplicando la biopsia líquida en diferentes países europeos porque "es muy importante que el funcionamiento sea igualitario y que todos los pacientes tengan acceso".

Respecto a la digitalización, dijo que "las nuevas tecnologías nos están permitiendo ir un poco más allá de las células tumorales, al final los tumores son muy complejos, y estudiar también el microambiente tumoral, cómo interactúan esas células cancerosas con su entorno y el sistema inmunitario".

Diferentes tipos de fluidos

Y aunque en el Grupo Oncomet trabajan fundamentalmente con sangre, apuntó que "hay biopsias líquidas con otro tipo de fluidos, como la bilis o el líquido cefalorraquídeo", que pueden ser muy eficaces en el abordaje de cánceres pancreáticos o hepáticos.

En el caso del cáncer de mama avanzado, Rafael López indicó que la detección de determinadas mutaciones con biopsia líquida está ya permitiendo ajustar el tratamiento hormonal antes de que el tumor vuelva a crecer.

Respecto su aplicación en todo tipo de enfermedades oncológicas, explicó que no es una técnica que vaya a sustituir a la biopsia tradicional, y aseguró que su implantación irá muy pareja al desarrollo tecnológico, "hoy los métodos son mucho más sensibles y empiezan a detectar con biopsia líquida cosas que antes era imposible"; los "nuevos fármacos que están a punto de incorporarse al mercado y "un cambio cultural en la forma de trabajar de la profesión médica.