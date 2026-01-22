Una bodega compostelana conquista uno de los concursos de vinos más prestigiosos del mundo

El International Wine Challenge (IWC), uno de los concursos de vinos más prestigiosos y grandes del mundo, ha dado a conocer las bebidas que han resultado premiadas en su primera convocatoria de este año.

El certamen, que evalúa mediante catas a ciegas, reúne todos los años a miles de vinos de todo el mundo que son juzgados por un panel internacional de expertos.

De entre todos los galardonados, una bodega afincada en Santiago ha logrado alzarse con tres medallas de plata.

Bodegas Lodeiros

Se trata de la Bodega Lodeiros, conocida especialmente por su vermut. De tradición familiar, su historia se remonta al 1910 cuando Manuel Lodeiros -bisabuelo del actual dueño, Pablo-, estableció su negocio en la pequeña aldea León de Abaixo, en Arzúa.

No fue hasta la década de los 40 cuando los abuelos asentaron el negocio en Santiago de Compostela. Además de la bodega, allí abrirían también un despacho de vinos en la emblemática rúa de San Pedro. Actualmente, el negocio se encuentra en manos de Pablo, cuarta generación, que mantiene la memoria familiar viva y cuyos vermuts combinan tradición e innovación con un enfoque moderno y sostenible.

En concreto resultaron premiados tres de los vermuts de la Bodega Lodeiros, siendo además los únicos galardonados con medalla en la primera convocatoria del certamen. Son los siguientes:

Vermut Lodeiros Rojo , con 94 puntos y a tan solo uno del oro.

, con 94 puntos y a tan solo uno del oro. Vermut Lodeiros Rojo 0 (sin azúcares), con 93 puntos.

(sin azúcares), con 93 puntos. Vermut Lodeiros Blanco, con 90 puntos.

La noticia fue compartida por la propia bodega a través de sus redes sociales. "Para nosotros es un auténtico hito. Os podéis imaginar lo felices que estamos de poder compartirlo con vosotros", han escrito.