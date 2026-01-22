Borrasca 'Ingrid': ¿Nevará en Santiago de Compostela este viernes?

Galicia se prepara para recibir a Ingrid, la borrasca que traerá consigo una ola de frío polar. El temporal ya se ha hecho sentir en la jornada de hoy, con lluvias y viento lo largo de todo el día en municipios como Santiago de Compostela y olas de hasta 7 metros de altura en costa.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha desactivado la alerta roja, pero será una breve tregua hasta la llegada de este fenómeno atmosférico el viernes. Con él, se espera una bajada generalizada de las temperaturas, con mínimas de 3 grados y máximas de 8 en el concellos santiagués y la posibilidad de ver nieve a solo 3 kilómetros del centro.

Según informa AEMET, se esperan acumulaciones de nevadas por encima de los 600 metros, pero la cota caerá hasta los 400 durante la noche del viernes al sábado. En la práctica, eso significa que podría llegar a haber nieve en el propio término municipal santiagués, en puntos como el Monte Pedroso, que supera la altitud predicha por la agencia meteorológica.

La acumulación de nieve en el concello será de 2 centímetros en 24 horas, y en zonas aledañas, como en A Estrada, llegará a 5. Desde Meteogalicia no descartan que los copos de nieve lleguen incluso "a cotas más bajas" -AEMET llega a hablar de 300 metros-, por lo que los santiagueses podrían llegar a disfrutar de un paisaje blanco en otros puntos de la ciudad, como el Monte do Gozo.

Las rachas de viento esperadas para hoy, de hasta 70 kilómetros por hora, se mantienen mañana con avisos por posibles ventiscas. En la costa, la situación "va a ir empeorando" con el avance de la jornada, con olas que podrían superar los 8 metros de altura.

Más nieve el sábado por debajo de los 400 metros

AEMET ha activado un aviso especial por nevadas en cotas muy bajas hasta el domingo. Según su informe, la mañana del sábado también podría nevar por debajo de los 400 metros de altitud, posiblemente "en forma de chubascos" acompañados de "vientos fuertes".

Las nevadas afectarán sobre todo a zonas del interior de Galicia, como a la provincia de Ourense, aunque en Santiago los termómetros marcarán una mínima de 2 grados. El aire polar se retirará a partir del domingo, cuando los santiagueses podrán relajarse y disfrutar de una subida de las temperaturas.

Precauciones ante la llegada de la borrasca

Protección Civil y Emergencias han pedido a la ciudadanía que proceda con cuidado ante los peligros de la borrasca. Recomiendan asegurar puertas, ventanas y cualquier objeto que pueda caer en las calles, y alejarse de zonas con árboles, como los parques.

Ante la posibilidad de las nevadas, se recomienda evitar los viajes por carretera en la medida de lo posible y abrigarse convenientemente frente a la bajada de la sensación térmica. Caminar con cuidado y con pasos cortos es otro de los consejos que dan los expertos para sortear los habituales resbalones durante el temporal.