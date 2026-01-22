Conflicto del transporte: los sindicatos prevén que la huelga indefinida sea "más dura" que la actual

Representantes sindicales del transporte en autobús de la provincia de A Coruña se han concentrado este jueves para reiterar sus protestas para que se negocie un nuevo convenio del sector y han advertido de que la huelga indefinida prevista desde el 2 de febrero será "más dura" que los actuales paros intermitentes, como el que habrá de nuevo este viernes en Santiago. Así lo ha explicitado el responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en Compostela, Nacho Pavón, que ha acusado a la patronal de provocar la actual "parálisis" de la situación por su negativa a negociar e incluso a contestar la solicitud de mediación presentada por la representación de los trabajadores.

Pavón ha culpado a los responsables de las empresas del sector de haber congelado las "condiciones laborales y económicas" de los trabajadores en los últimos cuatro años sin acceder a negociar un convenio colectivo caducado desde 2024 y ha censurado que traten de condicionar cualquier conversación a una retirada previa de la convocatoria de huelga.

Mañana viernes 23 de enero será el décimo día de paros intermitentes en el transporte en autobús en los últimos dos meses, que han afectado de manera importante a la movilidad en Santiago, debido también al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia. El martes, la incidencia de la huelga fue especialmente visible en puntos clave de la ciudad, como el aeropuerto Rosalía de Castro, los accesos al centro urbano y los principales complejos sanitarios y ferroviarios.

La huelga de buses ha puesto en jaque el tráfico en Santiago / David Suárez

A este respecto, el representante de la CIG ha insistido en que los servicios mínimos dispuestos por el Gobierno gallego son "completamente abusivos" y "no permiten la visualización de la huelga", por lo que ha acusado a la administración autonómica de ser "los primeros responsables de que esta situación se produzca".

Ante las críticas por supuestos actos violentos cometidos por los manifestantes y por los piquetes informativos, Pavón ha negado estos hechos y ha replicado que la violencia son las "jornadas abusivas" que sufren los trabajadores de "un sector completamente precarizado", que enfrentan hasta "quince horas de disponibilidad diaria".

"Parece que no le importa a nadie", ha agregado el portavoz sindical, que ha valorado que, pese a todo, la movilización de los trabajadores "ha ganado mucha fuerza" y están dispuestos a seguir adelante con la convocatoria de huelga indefinida hasta que se atiendan sus reclamaciones.