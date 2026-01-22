Este es el nuevo deporte que la USC ofertará en el segundo semestre
En el campus lucense se ofrecerá la posibilidad de hacer escalada, una actividad que estará guiada en todo momento por monitores para su práctica en un rocódromo
El Área Deportiva de la Universidade de Santiago (USC) ha lanzado el programa de campeonatos para este segundo semestre del curso 2025-2026, en los que ya es posible inscribirse de forma gratuita. Entre ellos, destacan los campeonatos de baloncesto 3x3, de pádel o de pickleball.
Paralelamente, también está abierta la matrícula en las jornadas deportivas, tanto en el campus lucense como en el compostelano. En el caso de este segundo, están disponibles las jornadas de iniciación en disc golf, de iniciación al pickleball o las jornadas de partidas simultáneas de ajedrez; entre otras.
Nuevos deportes en la USC
Entre las grandes novedades de este año, en el campus lucense se ofertará escalada, una actividad que estará guiada en todo momento por monitores para su práctica en un rocódromo; mientras que en la USC el nuevo deporte disponible será el croquet.
El croquet es un deporte que consiste en golpear bolas de madera o de plástico con un mazo, con el objetivo de hacerlas pasar por pequeños arcos dispuestos en el campo de juego. Desde la USC recuerdan además que continúa abierta la inscripción en los Campionatos Galegos Universitarios y en los Campionatos de España Universitarios de deportes individuais.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- El rechazo de los conductores de Santiago a los nuevos radares: 'Son recaudatorios al 100%
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- El bar de Santiago que gasta 2.700 huevos al día para hacer la tortilla de la que todo el mundo habla