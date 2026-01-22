Este es el nuevo deporte que la USC ofertará en el segundo semestre

El Área Deportiva de la Universidade de Santiago (USC) ha lanzado el programa de campeonatos para este segundo semestre del curso 2025-2026, en los que ya es posible inscribirse de forma gratuita. Entre ellos, destacan los campeonatos de baloncesto 3x3, de pádel o de pickleball.

Paralelamente, también está abierta la matrícula en las jornadas deportivas, tanto en el campus lucense como en el compostelano. En el caso de este segundo, están disponibles las jornadas de iniciación en disc golf, de iniciación al pickleball o las jornadas de partidas simultáneas de ajedrez; entre otras.

Nuevos deportes en la USC

Entre las grandes novedades de este año, en el campus lucense se ofertará escalada, una actividad que estará guiada en todo momento por monitores para su práctica en un rocódromo; mientras que en la USC el nuevo deporte disponible será el croquet.

La oferta de escalada en el campus lucense es una de las novedades de este año / Pazo de Feiras e Congresos de Lugo

El croquet es un deporte que consiste en golpear bolas de madera o de plástico con un mazo, con el objetivo de hacerlas pasar por pequeños arcos dispuestos en el campo de juego. Desde la USC recuerdan además que continúa abierta la inscripción en los Campionatos Galegos Universitarios y en los Campionatos de España Universitarios de deportes individuais.