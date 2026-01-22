Las obras en la rúa de Mallou empezarán después del verano

El concelleiro de Obras, Xesús Domínguez, presentó ayer el proyecto de reurbanización de la rúa de Mallou, cuyo proceso de licitación se iniciará en los próximos días con un presupuesto de 1,44 millones de euros y se estima que será adjudicado en el primer semestre del año. Las previsiones pasan por poder iniciar las obras después del verano, según precisaron Domínguez y el jefe de Obras e Proxecto, Antonio Ranedo. Desde ese momento, el plazo de ejecución es de 15 meses.

Un espacio con «grandes necesidades»

El edil destacó que se trata de un «proxecto moi importante para a zona norte de Santiago, no barrio de Meixonfrío» y que permitirá «rexenerar un espazo urbano con grandes necesidades de intervención». La remodelación persigue los objetivos de mejorar la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad ambiental, así como la renovación de las redes de servicios.

Para ello, se dotará de aceras todo el largo de la vía y se colocarán seis pasos de peatones, uno de ellos elevado. La calle quedará con un carril único de circulación, procurando un equilibrio entre el coche, el transporte urbano, la bicicleta y los desplazamientos a pie. Además, se reordenarán los espacios de aparcamiento, manteniendo el número de plazas actual. Los materiales empleados serán más duraderos, con menor mantenimiento, y contribuirán a ordenar el espacio, con una solución homogénea a lo largo de todo el ámbito.

Proyecto «complexo»

Domínguez destacó que la redacción del proyecto fue «moi complexa», por los condicionantes existentes en cuanto a ordenación y el alineamiento de los edificios. El edil detalló que en muchas zonas hay discontinuidad en las aceras y existen pequeños espacios privados entre los inmuebles y la calle.

Por ello, fue necesario analizar cada parcela de forma individual, contactar con las propiedades, y realizar un trabajo conjunto con la asociación vecinal Casa Agraria, a la que el concelleiro le agradeció su colaboración para que el proyecto consiga satisfacer todos los objetivos.