Accidente múltiple con heridos en la AP-9 a la altura de San Lázaro

La borrasca Ingrid está dejando una mañana complicada en el tráfico en Santiago de Compostela. Aproximadamente a las 8.30 horas varios vehículos se vieron implicados en un accidente múltiple que requirió la intervención de los bomberos para excarcelar a dos personas. El suceso se produjo coincidiendo con una fuerte granizada que cayó a esa hora en la ciudad en la autopista AP-9 cerca de la salida de San Lázaro.

Fuentes de los Bomberos indican que el 112 requirió su intervención sobre las 8.43 de la mañana para acudir a un siniestro en el que se vieron implicados 5 vehículos, cuatro turismos y un camión. La fuerte granizada provocó una salida de vía y colisión entre los coches. Los agentes tuvieron que excarcelar a dos personas que habían quedado atrapadas en dos vehículos y además en la zona había al menos otros dos heridos de diversa consideración. El accidente se produjo en el punto kilométrico 69 en dirección a A Coruña.

Los Bomberos de Santiago se trasladaron hasta el lugar del accidente, en la AP-9. / Cedida

Al accidente acudieron también efectivos de la Guardia Civil que esta mañana comunicaban que las condiciones meteorológicas estaban dejando una mañana extremadamente complicada con varios accidentes en diferentes puntos de la autopista y también de la AG-56. La Guardia Civil hace un llamamiento a conducir con precaución y "adecuar la velocidad a las condiciones de la via".

Además, durante la mañana también se ha registrado otro accidente de tráfico en la zona de A Barcia a la altura del Centro Superior de Hostelería en el que se vieron implicados un coche y un camión, según informan testigos presenciales.

Caídas de árboles

Además de la intervención en la AP-9, los Bomberos de Santiago han tenido que realizar también varias salidas durante la pasada madrugada para despejar vías por la caída de árboles. En concreto tuvieron que acudir a puntos de Chaián, Figueiras o la zona de A Rocha. Afortunadamente en estos puntos no hubo que lamentar daños personales.