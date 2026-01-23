Alrededor de 200 personas participan esta tarde en una segunda manifestación en Santiago en protesta por el desalojo del centro social ocupado Escarnio e Maldizer, ubicado en el número 11 de la rúa de Algalia de Arriba

La concentración es más numerosa que la registrada por la mañana y ha transcurrido con mayor tensión. Algunos manifestantes portan el rostro cubierto y están utilizando bengalas, además de lanzar petardos a la vía pública, lo que ha generado un intenso olor a humo en distintos puntos del casco histórico.

La marcha partió de la plaza de Cervantes y recorrió varias calles del centro, bajando por A Conga hasta la Praza de Praterías. Desde allí continuó por la rúa do Vilar, donde se realizó una parada frente a la sala Yago, para después dirigirse hacia la Porta Faxeira y continuar por la rúa da Senra.

Bengalas, petardos y cortes de tráfico en la segunda manifestacion contra el desalojo de la Algalia / Arturo Reboyras

El recorrido ha provocado importantes cortes de tráfico en la rúa da Senra, San Antonio y vías próximas, congestionando el eje central que conecta la Alameda con la Porta do Camiño. Durante toda la manifestación se escucharon consignas en defensa del centro social desalojado.

La Policía Nacional, con efectivos de la Unidad de Intervención Policial, siguió la protesta desde la parte trasera del grupo, mientras que la Policía Local colaboró en el dispositivo, especialmente en la regulación del tráfico en el centro urbano.

El momento de mayor tensión se produjo cuando los manifestantes ascendieron por la rúa das Casas Reais y alcanzaron la zona de la Algalia de Arriba, donde un cordón policial impedía el paso. Allí la protesta se detuvo y las primeras pancartas se situaron frente a los agentes, tratando de ejercer presión sobre el dispositivo de seguridad, que en ningún momento llegó a cargar. Tras varios minutos de enfrentamiento verbal y de consignas dirigidas a la policía, los participantes optaron finalmente por retroceder algunos metros y alejarse del punto donde se encontraban los antidisturbios.

Por otro lado, los Bomberos de Santiago tuvieron que desplazarse también hasta la rúa das Casas Reais después de que varios manifestantes prendieran fuego a una de las isletas de contenedores que se colocan cada noche en el casco histórico de la ciudad. La intervención permitió sofocar rápidamente las llamas y evitar que el incendio se propagara.