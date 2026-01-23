Borrasca Ingrid: así serán las próximas horas en Santiago

La borrasca Ingrid ha impactado con fuerza en Santiago desde primera hora de este viernes. Ya durante la madrugada pudo escucharse una fuerte tronada acompañada de rayos -registrándose en toda la comunidad unos 600 solo durante la noche-, seguida de una gran granizada que acompañó a los más madrugadores que iniciaban su jornada en la capital gallega.

Una situación que fue la tónica de lo vivido durante la mayor parte de la mañana, en la que se fueron alternando periodos de fuertes rachas de viento con granizo, este último llegando a acumularse en las vías públicas dando la falsa sensación de nieve.

A pesar del viento y el granizo, por el momento y según pudo saber EL CORREO GALLEGO, no se produjeron grandes incidencias, más allá del accidente múltiple en la AP-9 cerca de la salida de San Lázaro. En el incidente, que tuvo lugar en torno a las 8.30 horas, se vieron implicados cuatro turismos y un camión. Este se saldó con tres heridos -uno de ellos en la UCI-, y una cuarta persona que fue trasladada al hospital de la Rosaleda.

Además de este accidente, durante la mañana se registró otro en la zona de A Barcia, en el que se vieron implicados un coche y un camión.

Según confirman los Bomberos de Santiago a este medio, no hubo más incidentes reseñables a excepción da varias salidas para despejar vías por la caída de árboles y otra para el saneamiento de una fachada.

¿Qué pasará en las próximas horas?

Según la AEMET, en las próximas horas la situación en Santiago no mejorará: se esperan cielos cubiertos con precipitaciones abundantes, grandes granizadas e incluso tormenta, siendo esta más probable a medida que avance la tarde.

Por su parte, el sábado la jornada estará de nuevo marcada por precipitaciones abundantes, cielos cubiertos y tormentosos, previstos para la mayor parte del día. Las temperaturas máximas experimentarán un ligero descenso, mientras que las mínimas descenderán moderadamente.

¿Nevará en Santiago?

Sin duda, lo que todo compostelano se está preguntando es si la nieve hará acto de presencia en la capital gallega este fin de semana.

Noticias relacionadas

Si bien gran parte de la comunidad gallega está teñida de blanco, y Santiago se encuentra en alerta amarilla este viernes -la acumulación de nieve en el concello será de 2 centímetros en 24 horas según la AEMET-, no se esperan nevadas en la capital gallega -aunque sí en zonas próximas como A Estrada. Asimismo, mañana Compostela ya no tiene ninguna alerta activada, concentrándose lo peor de la borrasca Ingrid en la costa gallega.