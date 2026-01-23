Dieciséis manifestantes identificados por la Policía en las protestas por el desalojo de la casa de la Algalia de Arriba

El casco histórico de Santiago amaneció este viernes prácticamente blindado por un amplio despliegue policial horas antes del desalojo previsto a las 9.15 de la mañana en la casa número 11 de la calle Algalia de Arriba, sede del centro social Escárnio e Maldizer. Desde la madrugada, numerosos efectivos de la Policía Nacional y varios furgones antidisturbios fueron tomando posiciones en distintos puntos estratégicos del centro urbano, con especial incidencia en el entorno de la plaza de Cervantes y las vías de acceso al inmueble.

Las calles de Algalia de Arriba, Algalia de Abaixo y Casas Reais permanecen cortadas al tráfico y también al paso de peatones, con controles policiales en los accesos e identificación de todas las personas que intentaban entrar en la zona acordonada. Esta situación provocó retenciones puntuales y la acumulación de camiones y furgonetas de reparto que no podían circular hacia la plaza de Cervantes a primera hora de la mañana. En la plaza de Casas Reais se contabilizan siete u ocho furgones policiales estacionados, en una imagen poco habitual incluso para una ciudad acostumbrada a grandes operativos de seguridad.

Dieciséis manifestantes identificados por la Policía en las protestas del desalojo de la casa de la Algalia de Arriba / Antonio Hernández

A las ocho de la mañana, el ambiente en las calles era de escasa afluencia de peatones, con presencia muy visible de agentes y de numerosos medios de comunicación que siguen minuto a minuto el desarrollo del operativo. La primera manifestación convocada para esta jornada comenzó a concentrarse poco después, en torno a las 8.15 horas, bajo los soportales del edificio de la banca, en la plaza de Cervantes.

Según pudo constatar este periódico, participan entre 100 y 150 personas, en su mayoría jóvenes, que se manifestaron inicialmente de forma pacífica y silenciosa, agrupados en pequeños corrillos mientras conversaban entre ellos y se resguardaban de la lluvia, el granizo intermitente y el intenso frío, con temperaturas que apenas superan los cero grados en este viernes desapacible en la capital gallega.

Una vez amainó momentáneamente el temporal, los manifestantes abandonaron los soportales y salieron al centro de la plaza, donde desplegaron varias pancartas, entre ellas una con el lema “Fuera especuladores de nuestros barrios. Escarnio no se vende”. A partir de ese momento comenzaron a escucharse cánticos como “un desahucio, otra ocupación”, “Goretti, decide, o apoyas o reprimes”, mientras el grupo avanzaba lentamente sin incidentes reseñables y bajo la atenta vigilancia de los efectivos policiales desplegados en la zona.

Fuentes policiales confirmaron además que la Policía Nacional procedió a la identificación de 16 personas que se encontraban dentro del grupo de manifestantes, dentro de un dispositivo preventivo que, por el momento, no ha derivado en detenciones ni enfrentamientos.

La jornada acaba de arrancar en Santiago bajo un clima de máxima expectación, con la ciudad tomada por las fuerzas de seguridad, los accesos al casco histórico fuertemente controlados y los focos mediáticos puestos en una operación que se prevé larga y compleja, a la espera de que se ejecute el lanzamiento judicial ordenado para esta mañana.