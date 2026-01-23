Jesús Prieto / Antonio Hernández

Dieciséis manifestantes identificados por la Policía en las protestas por el desalojo de la casa de la Algalia de Arriba

El casco histórico de Santiago amaneció este viernes prácticamente blindado por un amplio despliegue policial horas antes del desalojo previsto a las 9.15 de la mañana en la casa número 11 de la calle Algalia de Arriba, sede del centro social Escárnio e Maldizer. Desde la madrugada, numerosos efectivos de la Policía Nacional y varios furgones antidisturbios fueron tomando posiciones en distintos puntos estratégicos del centro urbano, con especial incidencia en el entorno de la plaza de Cervantes y las vías de acceso al inmueble.