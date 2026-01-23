Emilio Pérez Touriño: «Me preocupa la fragmentación de la UE»

El expresidente de la Xunta de Galicia Emilio Pérez Touriño ofreció una charla ayer en la sede de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de la Ciudad de Santiago (Rseaps). Indicó que se opone al acuerdo del Gobierno para establecer una financiación especial para Cataluña.

Galicia y Cataluña

El político socialista, doctor en Económicas y profesor titular de la Universidad de Santiago (USC), cree que a la ciudadanía de Galicia «debe preocuparle mucho el actual intento de reducir el papel de la Hacienda central y mermar sus capacidades y recursos, privilegiando a una comunidad autónoma -asumiendo el falso relato de su infrafinanciación, cuando los datos indican que Cataluña siempre estuvo en la media de las comunidades autónomas o ligeramente por encima».

En la mesa de debate Economía y sociedad en la Galicia de hoy, que abrió la programación de 2026 del ciclo Compostela 2023-2027. Presente y futuro de la Rseaps, Touriño indicó que «a Galicia le interesa decisivamente mantener un sistema de financiación que hasta ahora ha garantizado la solidaridad interterritorial y la igualdad en la prestación de los servicios fundamentales de bienestar a los ciudadanos, independientemente de dónde vivan; que es profundamente redistributivo e igualitario en sus efectos».

«Hay que tener en cuenta que Galicia parte de un déficit fiscal que podemos estimar entre 3.000 y 4.000 millones de euros al año, lo que supone entre un 7 y un 8 % del Producto Interior Bruto de la comunidad y que, si computamos la Seguridad Social, alcanza entre 10 y 11 puntos de su PIB».

Autogobierno

El expresidente cree que, junto con el sistema autonómico y el autogobierno de Galicia, el otro «extremadamente preocupante el debilitamiento y fragmentación de la UE en el contexto actual de la geopolítica mundial y de ruptura del multilateralismo». Y pide «una Europa con autonomía estratégica en el terreno energético, industrial y de seguridad y defensa, más unida políticamente, hacia su federalización».

Economía gallega

Pérez Touriño habló de las que, según él, son las tres principales debilidades o limitaciones de la economía gallega: «Una cierta incapacidad histórica para crear empleo; una demografía muy débil; y una relativamente baja productividad en la manufactura, con limitaciones para generar valor añadido y capacidad de transformación (relacionada con el gran peso de las Pymes, el tamaño medio de las empresas y el bajo nivel medio de la I + D)».

Sin embargo, ve también la cara positiva porque «partimos de ser una comunidad con un gran potencial de crecimiento, disponemos de importantes recursos energéticos, paisajísticos, culturales y patrimoniales, contamos con una interesante posición geoestratégica atlántica, con liderazgos empresariales, capital humano e infraestructuras propias de un país desarrollado, y de una economía extraordinariamente abierta, con capacidad exportadora». Además, cree necesario revertir «el grave error» de la ampliación de la concesión de la AP-9 hasta 2048, ya que para él «ese es el eje básico del dinamismo económico y los peajes limitan gravemente los potenciales efectos de aglomeración, especialización y economías de escala en la economía gallega».

«Para la constitución de una efectiva y eficiente euro-región», afirmó además, «resulta substancial la conexión ferroviaria de alta velocidad entre Vigo y Oporto, la coordinación portuaria y la atención a sus hinterland logísticos y el suelo industrial».