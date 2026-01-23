La falta de empresas y recursos lastran el mantenimiento del parque de vivienda de Santiago

El parque de vivienda de Santiago envejece al mismo tiempo que crecen las dificultades para lograr un mantenimiento óptimo, con la escasez de empresas especializadas en reformas y la falta de recursos económicos como principales trabas. Según los datos recogidos por el Instituto Galego de Estadística (IGE), el 74, 5 % de los inmuebles residenciales de la capital gallega ha sido construido hace más de 25 años, de manera que 30.674 de los 41.089 contabilizados son del siglo pasado. Desde 2010, únicamente se han levantado 2.576, lo que representa un 6,26 % del total.

En este contexto, los administradores de fincas constatan los problemas que se encuentran las comunidades de propietarios a la hora de acometer reformas. «La cosa está bastante mal. Notamos mucha diferencia, por ejemplo, con respecto a hace ocho o diez años. Tú pedías dos o tres presupuestos para llegar a una reunión de vecinos y en cuestión de dos o tres semanas los tenías. Ahora muchos ni te lo dan, para que vengan tienes que estar detrás de ellos, incluso durante meses», explica Luis Iglesias, de Imar Abogados, con respecto a la escasez de empresas. «Es muy difícil encontrar disponibilidad.No hay con quién contar para hacer esto», añade.

Dificultades presupuestarias

A ello se suman las dificultades presupuestarias, ya que las reparaciones más comunes que suelen precisar los edificios envejecidos son en la fachada y en el tejado. «Esas dos obras son muy complejas de hacer sobre todo si el edificio es grande. Se van a unos importes altos y ahora mismo ya no hay las subvenciones de fondos europeos que había hace unos años», comenta Iglesias. Defectos como fachadas que empiezan a filtrar humedad o ventanas que aíslan menos son los que más se hacen notar. Aún así, muchas comunidades «intentan estirar» la vida útil de estos elementos porque «es muy difícil» ejecutar las reformas, sostiene Iglesias.

La otra gran asignatura pendiente de los inmuebles más envejecidos es la accesibilidad, con la instalación de ascensores como meta principal. «Es un problema bastante gordo porque ya no es solo que la comunidad tenga o no el dinero para el ascensor, es que técnicamente hay edificios en los que es prácticamente imposible meterlo porque no hay espacio», subraya Iglesias. El aspecto económico también juega un papel relevante al tratarse de obras costosas. «Conseguir subvenciones está muy complicado, porque solo hay las de la Xunta, que suelen salir una vez al año, pero la partida suele ser muy pequeña y al poco de salir ya están todas agotadas», indica el gestor de comunidades.

Esfuerzo de mantenimiento

Por su parte, el presidente de la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ángel Cid, hace hincapié en la importancia del mantenimiento, «unha disciplina á que deberiamos estar acostumados», apunta. «Os edificios degrádanse, somos moi pouco propicios a coidalos e a investir neles para mantelos pensando que serán para sempre», destaca Cid. Aunque el presidente del COAG en Santiago considera que «non hai unha data como para dicir que a partir dese momento xa hai que empezar a pensar en investir», estima que «calquera edificio a partir dos 5 ou 10 anos require un esforzo de mantemento».

Con respecto a la ralentización de la construcción en los últimos 15 años, Cid corrobora que desde al año 2008, «sufriu un parón enorme que afectou tanto á edificación nova, como á rehabilitación. Parece que se volve reactivar os últimos anos, aínda que non con tanta forza». En esta última etapa ha cobrado especial relevancia la mejora de la eficiencia energética, una materia en la que se están realizando más intervenciones en esta última década y media para adaptarse a la normativa vigente.