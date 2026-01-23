Así funcionará o proxecto piloto da USC que favorece a inclusión de alumnado ingresado no Clínico con avatares robóticos
O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, e o reitor Antonio López, asinaron un convenio para o deseño dunha ferramenta que beneficiará a estudantes de Primaria
L.R.
Co obxectivo de que o alumnado hospitalizado poida seguir conectado ao seu grupo de clase, o grupo de Tecnoloxía Educativa da Universidade de Santiago (TECNOEDUC) vén de asinar un convenio coa Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional, a través do Centro de Innovación Educativa e Dixital (CIEDIX), para a posta en marcha este curso dun estudo piloto na Aula Hospitalaria do Hospital Clínico de Santiago.
O proxecto AVATARES ten como obxecto avaliar o uso de sistemas de telepresenza, en particular avatares robóticos, nos centros educativos co fin de reforzar o sentimento de pertenza, evitar o illamento social e manter o vínculo escolar do alumnado con enfermidades crónicas ou con ausencias prolongadas. Este proxecto pioneiro parte do traballo previo de TECNOEDUC, que desenvolveu unha metodoloxía pedagóxica para a integración dos avatares como recurso para a inclusión do alumnado durante os períodos de ausencia escolar, facilitando a súa posterior reincorporación ao centro educativo.
No marco do convenio asinado, profesionais do CIEDIX colaborarán no desenvolvemento do estudo piloto facilitando a súa implementación nos centros educativos e incorporándose ao equipo de investigación que leve a cabo a pilotaxe.
O conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades e FP, Román Rodríguez, e o reitor da USC, Antonio López, asinaron o convenio de colaboración nun acto no que tamén estiveron presentes a directora e a secretaria do Instituto de Ciencias da Educación, Carmen Fernández Morante e Lorena Casal; a directora do TECNOEDUC, Beatriz Cebreiro, e o director do Centro de Innovación Educativa e Dixital, Jorge Regueiro.
Comunicación co profesorado e cos compañeiros a través de audio
A experiencia piloto consistirá no uso de sistemas de tele-presenza por parte de alumnado de Educación Primaria hospitalizado no CHUS e incorporado á súa Aula Hospitalaria. Estes sistemas implantaranse nas aulas ordinarias do alumnado participante, permitindo a asistencia remota ás actividades lectivas mediante un dispositivo electrónico. A conexión establecerase en modo bidireccional, de forma que só se emitirá sinal de audio desde a aula hospitalaria, e o alumno ou alumna poderá visualizar e comunicarse por audio co profesorado e cos seus compañeiros e compañeiras de aula.
O desenvolvemento do proxecto conta ademais coa colaboración da empresa tecnolóxica de base universitaria No Isolation, desenvolvedora dos sistemas de telepresenza AV1 que se empregarán durante o estudo piloto. TECNOEDUC subscribiu coa compañía un acordo especifico de colaboración para a investigación, que permite combinar o coñecemento científico xerado na universidade cunha tecnoloxía deseñada especificamente para reducir o illamento social do alumnado.
Segundo explica a profesora da USC Carmen Fernández Morante, responsable do proxecto, a iniciativa permitirá non só aplicar a metodoloxía AVATARES en contextos reais, “senón tamén recoller evidencias científicas sólidas sobre o seu impacto no benestar emocional do alumnado, a súa integración social e a súa aceptación por parte do profesorado e da comunidade educativa”.
- Luto en la TVG y la Radio Galega por la muerte de la periodista Mabel Montes
- La inminente apertura de la A-54 convierte Lavacolla en aeropuerto central del Bierzo
- Un vuelo de Ryanair entre Valencia y Santiago acaba desviado a Madrid por el mal tiempo
- Un restaurante compostelano se cuela entre los favoritos de los españoles para comer en 2025
- La periodista estrella de TVE visita Santiago: Silvia Intxaurrondo llega invitada por la Fundación Araguaney
- Apagón en Santiago: una avería deja sin luz a 2.700 vecinos de Santiago
- El jardín de las 20.000 rosas que marcó la Navidad en Santiago: 'Superó todas nuestras expectativas
- Nueva jornada de huelga de buses urbanos: Santiago, sin servicios mínimos