Huelga de buses: Santiago afronta otra jornada sin servicios mínimos

Nueva jornada de huelga del transporte de viajeros en Santiago sin servicios mínimos. Ningún autobús -ni urbano ni escolar ni metropolitano- ha salido este viernes de las cocheras de Amio, por lo que Compostela afronta otro día de tráfico complicado, todo ello bajo una metereología especialmente adversa por la borrasca Ingrid.

Hoy es el décimo día de paros intermitentes en el transporte en autobús en los últimos dos meses, que han afectado de manera importante a la movilidad en Santiago, debido también al incumplimiento de los servicios mínimos marcados por la Xunta de Galicia. El martes, la incidencia de la huelga fue especialmente visible en puntos clave de la ciudad, como el aeropuerto Rosalía de Castro, los accesos al centro urbano y los principales complejos sanitarios y ferroviarios.

El lunes, la huelga colapsó los accesos al Clínico -donde algunos conductores tuvieron que esperar 50 minutos para acceder al centro hospitalario- y a los colegios de Compostela.

La patronal acepta la mediación pero la huelga se mantiene

Representantes sindicales del transporte en autobús de la provincia de A Coruña se han concentrado este jueves para reiterar sus protestas para que se negocie un nuevo convenio del sector y han advertido de que la huelga indefinida prevista desde el 2 de febrero será "más dura" que los actuales paros intermitentes, como el que habrá de nuevo hoy en Compostela. Así lo ha explicitado el responsable de Transportes de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en Santiago Nacho Pavón. Poco después de la protesta, los sindicatos recibían la noticia de que la patronal ha aceptado finalmente la mediación del conflicto que habían planteado los trabajadores. Están citados para el próximo lunes a las 10.30 horas, en A Coruña.

Pese a que por fin se inician los contactos, la convocatoria de huelga se mantiene. "Que haya una mediación no quiere decir nada. Hay que escuchar y ver si es lo que colectivo está solicitando”, apunta Hugo Antunes, delegado sindical del transporte urbano en Santiago. En caso de que el lunes no se produzca un acercamiento sustancial se mantendrá la convocatoria de paro indefinido. "Vamos a ir hasta el final, hasta que haya un convenio digno”, apunta Antunes.