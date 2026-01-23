Proponen un observatorio para digitalizar convenios colectivos en Galicia

Abordar el régimen de la digitalización en el trabajo es una obligación para la negociación colectiva gallega. Sin embargo, puede encontrar dificultades al ser tratada en solitario, por lo que «conviene dotarla del mayor apoyo institucional posible». Es una de las recomendaciones del informe sobre la digitalización en los convenios colectivos de sector gallegos, impulsado por el Consello Galego de Relacións Laborais y dirigido por el profesor de la Universidade de Santiago José María Miranda Boto, que aboga por crear un observatorio que permitiría «establecer un órgano donde se elaboraran cláusulas tipo», se impartiría formación a las partes negociadoras y se diseñarían acciones comunes.

Análisis de 122 convenios

El documento fue presentado ayer en la Facultad de Derecho de Santiago, en un acto con la decana, Ana María Gude, y la presidenta del CGRL, Antía Sández; así como Lidia Gil Otero e José Pazó Argibay.

El trabajo, llevado a cabo por personal investigador de la USC y de la Universidad de León, examina 122 convenios colectivos autonómicos y provinciales para identificar el grado de digitalización en los textos convencionales.